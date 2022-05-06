投資平台將專注於投資有潛力引進或擴張中國市場（特別是在大灣區）的消費和生活方式相關的優質品牌、產品、服務及/或創新技術，並與大灣區的預測消費增長趨勢有協同性（尤其是在生活方式、時尚和醫療保健領域）的非中國境內註冊公司，以順應國內現代消費者健康和時尚的生活方式，同時被投企業可借助華潤在中國內地的銷售網絡和馮氏的環球供應鏈擴張業務。

華潤集團助理總經理、華潤創業董事長及首席執行官陳鷹表示，通過與馮氏正式成立投資平台，未來雙方可以發揮各自的優勢，將優質的品牌、產品、服務及創新技術引入到粵港澳大灣區，不斷滿足消費者日益增長的美好生活需要。

馮氏投資主席馮國經博士表示，隨著越來越多的中國消費者對優質新品牌、產品、服務和技術的需求日益增長，今次合作可以一起投資具有巨大增長潛力的新消費領域，諸如食品、生活方式、時尚和醫療保健等。

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