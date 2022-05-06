碧桂園（2007）公布，2022年4月份的合約銷售額為226.4億元，較2021年4月份528.2億元，按年減少57.1%﹔2022年首四個月累計合約銷售額為1218.7億元，較2021年首四個月的1923.8億元，按年減少36.7%。
合景泰富（1813）公布，2022年4月份的合約銷售額為43.52億元，較2021年4月份129.25億元，按年減少66.3%﹔2022年首四個月累計合約銷售額為174.26億元，較2021年首四個月的345.71億元，按年減少49.6%。
保利置業（0119）公布，2022年4月份的合約銷售額18億元，較2021年4月份的55億元，按年跌67.3%﹔2022年首四個月累計合約銷售額78億元，較2022年首四個月158 億元，按年跌50.6%。
金地商置（0535）公布，2022年4月份的合約銷售額為31.29億元，較2021年4月份的95.19億元，按年跌67.1%﹔2022年首四個月累計合約銷售額176.9億元，較2022年首四個月240.1 億元，按年跌26.3%。
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