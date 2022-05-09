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52％在華美企減少及推遲對中國的投資

彭博社引述一項調查報道，隨著新冠疫情的封鎖打擊營運和供應鏈，在華美國企業正在削減在中國的投資並降低收入預期。據一份聲明顯示，在中國美國商會調查的 121 家公司中，有超過一半（52％）受訪企業減少及推遲對中國的投資，當中有近六成公司在最近一次疫情爆發後下調今年全年收入預測。中國美國商會主席Colm Rafferty 於聲明中表示，企業理解中國選擇將健康和安全放在首位，但目前的措施正在削弱美國企業對中國的信心。他又表示，企業充滿挑戰的經營環境繼續惡化，形容「看不到隧道盡頭有任何曙光」。

中國上海、深圳等地，自3月爆發變種病毒 Omicron疫情，以實施嚴格的封城政策防疫，導致經濟活動急劇收縮和出口增長放緩。儘管最高領導人已承諾支持經濟，但其同時亦主張零感染的策略。

調查顯示，在上海展開業務的美國公司中，超過 15% 的美國公司稱，在上海的業務仍然完全關閉。近 60%在中國各地展開業務的受訪企業表示，由於缺乏員工、難以獲得供應及政府下令封鎖，生產能力放緩或降低。儘管近四分之一的受訪公司表示，中國近期改善物流的政策措施對其運營產生積極效應，但另有 41% 的公司表示，供應鏈中斷造成持續的損失。調查於4月29日至5月5日進行。

 

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