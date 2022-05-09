中國上海、深圳等地，自3月爆發變種病毒 Omicron疫情，以實施嚴格的封城政策防疫，導致經濟活動急劇收縮和出口增長放緩。儘管最高領導人已承諾支持經濟，但其同時亦主張零感染的策略。

調查顯示，在上海展開業務的美國公司中，超過 15% 的美國公司稱，在上海的業務仍然完全關閉。近 60%在中國各地展開業務的受訪企業表示，由於缺乏員工、難以獲得供應及政府下令封鎖，生產能力放緩或降低。儘管近四分之一的受訪公司表示，中國近期改善物流的政策措施對其運營產生積極效應，但另有 41% 的公司表示，供應鏈中斷造成持續的損失。調查於4月29日至5月5日進行。

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