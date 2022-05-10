「理財 TrendyToo」包括「輕．便 Banking+」、「輕．而易舉 Spending+」、「輕．易起步 Investing+」以及「輕．型 Living+」四方面配合年輕客戶的理財需要及提供「輕理財」知識。

由即日起，18至35歲「智盈理財」或「自在理財」個人客戶，開立不同銀行服務可享多項「熱賞 22」優惠，包括開戶迎新奬賞最多5,100元；以手機開戶可享6個月港元/美元高息定期存款，年利率最高為1.5%；開立新證券賬戶可享首4個月無上限買入及賣出港股、中國A股或美股$0佣金優惠；以及全新客戶綁定BoC Pay可獲總值68元的迎新優惠。

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