該行指出，第一季中企宣布的海外併購總額58.5億美元，按年下降65%；歐洲及亞洲為較受中企歡迎的海外併購目的地，宣布的併購金額佔全球總額超七成；電訊、媒體和科技（TMT）、先進製造與運輸以及醫療與生命科學為中企併購的最熱門行業。

安永中國海外投資業務部全球主管周昭媚表示，今年一季，國際地緣政治風險激增，歐美國家通貨膨脹率持續上升，均已創近30年新高。儘管第一季中國經濟按年增長4.8%，開局總體平穩，但多地疫情反覆對許多企業正常運行造成較大衝擊，且負面影響或將進一步持續。綜合各種因素，預計中企海外併購動能進一步減退，惟地緣政治風險加速全球供應鏈重塑進程，中企海外綠地投資或保持穩步增長態勢，「接近消費市場」原則在中企海外布局的過程中已成爲主要考量因素之一。

今年一季，中企宣布的海外併購總額58.5億美元，按年下降65%，創歷史單季最低；宣布的交易數量107宗，按年減少25%。 TMT行業仍是中企海外併購最熱門的行業，金額佔比超四成。醫療與生命科學行業是期內唯一錄得交易額增長的行業，佔中企海外併購總額比重創歷史新高，達到17%。

期內中企在歐洲的併購金額和數量均位列第一，宣布的併購金額21.3億美元，在連續三個季度落後於亞洲後實現反超，惟仍按年下降74%；宣布的交易數量43宗，下降20%。按交易金額計，投資主要流向德國、意大利和荷蘭等國，主要投向醫療與生命科學、 TMT以及金融服務行業。

中企在亞洲宣布的海外併購金額21.1億美元，按年減少63%；宣布的交易數量30宗，按年下降19%。中企在北美洲宣布的海外併購金額11.7億美元，按年繼續減少41%；宣布的交易數量22宗，按年減少39%。中企對外承包工程新簽合同額473.9億美元，按年下降11.5%；完成營業額290億美元，按年下降3.7%。新簽合同額在5000萬美元以上的項目207個，其中上億美元項目109個，其中較大型項目如新簽的由中企總承包的烏干達油氣集輸系統項目，金額超6億美元。

第一季，中企在「一帶一路」沿線國家和地區新簽合同額246.4億美元，按年下降21.4%，佔新簽合同總額的52%；完成營業額159.7億美元，按年下降10.1%，佔同期總額的55.1%。

其他報道

快手：直播機構不得為未成年人提供經紀服務

傳恒大首款新車恒馳5已錄5萬部訂單 官方客服澄清：未開啟預售

滬指一度觸及3100點大關 連升3個交易日

長沙推存量房作租賃住房運營 不計入家庭住房套數

Tesla上海廠復工後 首次恢復出口

Netflix急救亡 據報今年年底前推附廣告的低價訂閱方案

中國上月汽車銷量腰斬 新能源汽車銷量仍升44%

調查：近兩成中國企業去年曾遇客戶拖數逾半年 建築及農產品業最傷

電盈伙城大開發智慧城市應用方案 學院學生可獲實習機會及優先聘請

財經花生｜壽司郎母企今夏在港開首間居酒屋海外分店