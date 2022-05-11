目前滯脹風險困擾市場，歐維鈞認為，今年美國滯脹的機會不大，從領先數據PMI顯示，除了中國內地，歐美持續在擴張領域，美國通脹在供應鏈紓緩後料可降至5%，雖然未來幾個月企業利潤或會受壓，經濟增長速度減慢，但該行認為仍然可維持正增長。另外，地緣政治風險在過去十年雖然頻繁出現，但有關風險對全球股市影響屬短暫，市場普遍在回落後快速復蘇。

對於中國股票，歐維鈞認為看法整體正面，目前恒指預期市盈率偏平，現價有吸引之處，地緣政治和監管因素令股價未能完全反映價值。雖然中國PMI受疫情影響處於收縮，整體生產、出口放緩，會影響對經濟的展望，但疫情放寬後可以很快地回升，他提醒需要留意通脹能否控制在目前偏低的水平。

對強積金投資者而言，歐維鈞表示，雖然強積金沒有細分至投資指定行業的基金，但着重防守行業也會反映在基金經理的選股上，他又指與一年至年半前比較，投資者現在應更着重分散投資，除了股債外，也適合增加另外投資選擇。

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匯豐香港退休金客戶體驗及市場推廣主管陳曉媛表示，過去5年以北美股票追蹤指數基金和北美股票基金表現最佳，5年累計上升分別有93.93%和87.22%，不過在該行強積金成員持有佔比較低，截至3月底佔該行比為3.3%和6%，相對有較高比例的資產投資於較低風險水平的基金，例如保守基金及恒指基金佔比為15.3%和13.4%，5年回報分別為1.9%和2.32%。陳曉媛認為，強積金成員多偏好港股，但投資者不應集中一個市場以免錯失爭取較表現的機會。