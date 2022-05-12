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國常會：敦促官員使用財政和貨幣政策 穩定就業、經濟

中央電視台報導稱，李克強5月11日主持召開的國務院常務會議指出，受新一輪疫情、國際局勢變化的超預期影響，4月份經濟新的下行壓力進一步加大；敦促官員們使用財政和貨幣政策來穩定就業和經濟。

報道引述會議內容稱，「要貫徹黨中央、國務院部署，堅定信心，正視困難和挑戰，著力穩住經濟大盤」，「要進一步研究運用多種政策工具，調動地方積極性並壓實責任，切實穩崗位穩就業」。報道稱財政、貨幣政策要以就業優先為導向，但沒有詳細說明將採取哪些措施。

國務院常務會議還提出以下措施，包括在做好疫情防控同時進一步暢通物流特別是重點地區物流，維護產業鏈供應鏈穩定；

在前期支持基礎上，再向中央發電企業撥付500億元人民幣（74億美元）可再生能源補貼，通過國有資本經營預算注資100億元，支持煤電企業紓困和多發電；通過發行不動產投資信託基金等方式，盤活基礎設施等存量資產，以拓寬社會投資渠道和擴大有效投資、降低政府債務風險；免除今年及以前年度畢業生今年應償還的國家助學貸款利息，免息資金由財政承擔；本金可延期1年償還。

 

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