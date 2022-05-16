港元拆息普遍向上。與樓按相關的一個月HIBOR由跌轉升，升1.22點子至0.19173%，是5月3日後最高，當日報0.19899%。
港元現報7.85元貶值1點子，曾貶值最多1點子，報7.85元，亦曾升值最多1點子，報7.8498元。
短線拆息方面，隔夜HIBOR跌0.1點子至0.04333%；1星期HIBOR無升跌，報0.06976%；2星期HIBOR無升跌，報0.10827%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR升1.11點子至0.83774%；6個月期HIBOR升7.38點子至1.62881%；12個月期HIBOR升4.85點子至2.5381%。
美元指數現報104.586升值0.023點或0.02%。
美元1個月期LIBOR報0.88671%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.695%，終止連續3日收窄，利差是2022年5月12日後最高，當日差距為-0.695%。
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