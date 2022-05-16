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大行：博彩法撤辣料利澳博 瑞信料稅務優惠吸海外客影響微

澳門政府在修改博彩法方面撤「辣」，當中包括容許在第三方場地經營衛星場等，大行報告多認為有利紓緩澳門博彩（0880）的壓力。至於對積極招徠海外遊客的博彩企業給予稅務鼓勵，在眾大行中，以瑞信最保守，認為只會對六家博企的EBITDA產生1.6%的正面影響，並關注到澳門博彩媒體報道指限制內地賭客一年內只許三次訪澳，認為會影響博彩業復蘇步伐。

美銀的報告指，澳門政府在修改博彩法撤「辣」，容許在第三方場地經營衛星場，反映政府願意在業界面對宏觀的挑戰下，提供積極支持，無意破壞業界的穩定及盈利能力，亦料有利澳博。其預計，只要旅遊限制放寬，業界的經營會反彈，並形容現估值「非常吸引」。摩根大通亦稱，是次修法改動，反映非如市場預期帶來重大干擾，市場之前對澳門修法的反應已過度，但是對長遠的發展仍需耐性。瑞銀亦認為，當局對衛星場的安排，會減少澳博的衛星場受干擾的程度，及減低澳博失去市場佔有率的風險。花旗更指，是次修法上的改動，則紓緩澳博承擔衛星場的職員成本，及消除尋求再融資的不明朗性。

在當局建議給予稅務優惠5%，讓博彩企業吸引更多海外賭客方面，摩根大通認為，新的措施對博彩企業的盈利及現金流有正面作用，料對博企在2023到2024年的EBITDA，產生12至15%的正面影響。美銀則認為，政府新設的稅務優惠，仍欠缺詳情，但是料提供更多非博彩設施的金沙中國（1928）及銀河娛樂（0027）有利。花旗則認為，金沙及新濠將有望受惠於新稅制。不過，瑞信指，在疫情前海外賭客對博企的生意貢獻僅2%至3%，就算將來海外客的生意佔比提高至佔10%，對EBITDA的正面影響只1.6%而已。

對於有澳門博彩媒體報道指，內地將限制每年訪澳旅客只獲三次簽註，瑞信直指，以貴賓博彩及高端中場每年訪澳6至8次而言，恐影響濠賭股的復蘇進度。濠賭股今日普遍上升，升幅最多為澳博，高見3.23元，升4.87%。但是金沙則逆市跌0.5%，低見15.68元。

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