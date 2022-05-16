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偉易達去年少賺25% 派末期息每股51美仙

老牌電子產品股偉易達（0303）公布，截至今年3月底止，集團上個財政年度純利錄1.727億美元（約13.44億港元），按年下跌25.2%。每股盈利為68.5美仙；派末期息每股51美仙，全年派息合共68美仙，按年減少25.3%。

集團去年收入為23.71億美元（約184.46億港元），較2020/2021財年23.72億美元，按年大致持平。按主要產品類別劃分，僅電子學習產品收入按年錄得升4.7%算幅，錄10.26億美元，創歷史新高。年內電訊產品收入錄4.07億美元，按年跌4.2%；另承包生產服務則下跌3.2%至9.37億美元。

集團指，去年經營環境極為嚴峻。全球供應鏈持續受阻，原材料短缺、成本大幅上漲、付運延誤等不穩定因素，導致超時工資增加，整體勞工成本上升，並對生產力構成進一步影響。銷售方面，儘管集團產品的需求強勁，部份訂單並未能完全履行，因為材料供應問題和付運延誤，導致產品供應延遲和銷售渠道庫存量低。

偉易達今日收報54.5元，跌1.63%。

 

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