《華爾街日報》採訪了十幾位中國公民。隨著上海的封控持續，加上中央致力於「動態清零」的疫情防控政策，這些受訪者正在考慮或加快出國計劃。

26歲的上海居民Chester Yu受訪時表示，其移民計劃始於2020年初當時新冠疫情剛開始在中國擴散，他當時正在老家安徽探親，當地政府封鎖了他父母所住的小區長達三個月。解封後他申請了護照，並於去年向一家移民機構支付了約合440美元的費用，幫助他申請日本的一所語言學校。去年10月他獲得了日本居留證。

另外，一位39歲的中國科技行業高管表示，原計劃後半輩子在上海生活，惟上海的封控措施以及中國對科技行業的監管整頓讓他產生了移民的想法。他決定移民新加坡，並已為兒子向一所新加坡私立學校提交了入學申請。

「移民」二字成敏感詞

報道引述移民律師和中介指，過去一個月有關移民的諮詢量大增。駐紐約的移民律師Ying Cao透露，過去兩個月內，來自中國高淨值個人和中產階層專業人士的諮詢量達到上年同期的10倍。

報道又指，3月份微信上對「移民」的搜尋次數開始增加，當時正值上海為應對感染人數激增而收緊抗疫限制措施。根據微信的公開數據，3月15日，中國用戶搜尋或分享涉及移民的內容為1600萬次。一個月後，這類搜尋和分享多達7200萬次。

不過，隨著對移民的搜尋激增，這個詞語似乎變得敏感。報道指，百度和微博運營的分析工具不再提供關於該詞搜尋興趣的數據。百度不予置評。微博沒有回應置評。

計劃移民的人士據報難以獲取護照和相關文件

報道指出，即使有一定經濟實力，但現在移民的過程已變得複雜。中國已收緊邊境管制，加強了防止資本外流的措施。報道引來一位駐美國的移民律師和一位駐澳洲的移民中介稱，與移民有關的文件受到更多限制，特別是試圖通過投資移民項目移民者的資產公證。

此外，中國國家移民管理局去年8月限制了護照的發放，僅限那些能夠提供文件證明是為了上學、工作或商業目的而出境的公民，理由是需要儘量減少旅行者將病毒帶回國的風險。 本周，中國移民管理部門亦表示，將嚴格監管出境證件的審批簽發，以限制「非必要出境活動」。

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