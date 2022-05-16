知情人士續指，事項仍在討論當中，可能會挑選更多銀行參與交易，具體細節如發行規模和時間仍有可能出現變化。花旗、瑞信及摩根大通的代表均表示不予置評。中創新航的代表則未有立即回應彭博社的置評請求。

若中創新航的集資規模最終為15億美元，有望成為今年香港最大的新股之一。翻查資料，今年以來本港新股集資額僅20億美元，遠低於去年同期的206億美元，而大多數新股上市後均跌破招股價。

據中創新航網站顯示，公司成立於2007年，為電動車和其他產品製造鋰電池，主要生產基地包括常州、廈門和武漢等地。

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