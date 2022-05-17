今年首四個月，銀行累計結匯8900億美元，累計售匯8122億美元，累計結售匯順差778億美元。今年4月，銀行代客涉及收入為5054億美元，對外付款為4892億美元，錄得順差162億美元，首四個月銀行代客累計涉外收入20822億美元，累計對外付款20037億美元，累計涉外收付款順差785億美元。

王春英表示，期內貿易、投資等實體經濟相關跨境資金淨流入維持較高水準。4月，貨物貿易跨境收支順差443億美元，來華直接投資項下資金淨流入184億美元，較一季度月均水準分別增長2%和6%，按年分別增長2.8倍和1.2倍。

今年以來，貨物貿易、直接投資等實體經濟相關資金穩步流入，繼續發揮穩定跨境資金流動的基本盤作用。此外，4月服務貿易涉外收支逆差進一步收窄，對外直接投資延續平穩有序的發展態勢。

王春英指，當前外部環境依然複雜多變，但中國長期向好的基本因素不變，同時近年來中國外匯市場日臻成熟、韌性增強，更有基礎也更有條件適應外部環境的調整變化，保持跨境資金流動總體穩定的格局。

此外，王春英接受央視訪問時，回應近期人民幣兌美元貶值，王春英表示，近年来，人民幣匯率雙向波動增強，主要受國際金融市場條件、境內外匯供求等多種因素共同影響。人民幣與全球貨幣相比仍較為穩健，人民幣對一籃子貨幣保持基本穩定，近年人民幣匯率無論階段性升值還是貶值，更趨向常態化的雙向波動，總體而言，目前依然在合理均衡水準上保持基本穩定。

王春英表示，有些出口企業積累了較多的外匯存款，在人民幣貶值後選擇更合適的價格「逢高結匯」，有助於外匯供求平衡和匯率穩定。首季企業利用遠期、期權等工具管理匯率風險的規模合計起過3700億美元，按年上升29%，目前企業總體能夠理性看待近期人民幣匯率變化，主要交易行為依然理性有序，對人民幣匯率雙向波動的適應能力明顯增強。不過她提醒，企業不要賭匯率短期升貶值方向和幅度，更不要試圖投機套利。

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