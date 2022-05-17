全國政協17日在京召開「推動數字經濟持續健康發展」專題協商會。在會內，中共中央政治局委員、國務院副總理劉鶴出席會議並講話。他指出，全球數字經濟正呈現智能化、量子化、跨界融合等新特徵。要努力適應數字經濟帶來的全方位變革，打好關鍵核心技術攻堅戰，支持平台經濟、民營經濟持續健康發展，處理好政府和市場關系，支持數字企業在國內外資本市場上市，以開放促競爭，以競爭促創新。
同時，在會內，中共中央政治局常委、全國政協主席汪洋強調，辯證看待和統籌把握發展和安全的關系，不斷做強做優做大數字經濟，使之更好服務和融入新發展格局、推動高質量發展。在會內，有近百位全國政協委員參加會議。委員們認為，內地數字經濟發展大國地位穩固，未來發展前景廣闊。要發揮新型舉國體制優勢、超大規模市場優勢，加強關鍵核心技術攻關，把發展數字經濟自主權牢牢掌握在自己手中。要推動數字經濟和實體經濟深度融合，引導中小企業數字化轉型，充分挖掘工業互聯網發展潛力，促進新一代信息技術為設備賦智、為企業賦值、為產業賦能。要釐清數據所有權、使用權、運營權、收益權等權利，在保障國家網絡和數據安全的基礎上激發企業創新活力。要鼓勵數字經濟國際合作，積極參與全球數字治理進程。
受消息剌激，多隻中概股盤前抽升，拼多多上漲超過8%，愛奇藝、理想汽車、貝殼升逾7%，騰訊音樂彈6%。
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