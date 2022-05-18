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港元拆息個別發展 1個月HIBOR連跌2日 港美息差見近3年最闊

港元拆息個別發展。與樓按相關的一個月HIBOR連跌2日，跌0.93點子至0.17935%，是5月11日後最低，當日報0.17905%。

港元現報7.8494元貶值1點子，曾貶值最多5點子，報7.8498元，亦曾升值最多1點子，報7.8492元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌0.11點子至0.04083%；1星期HIBOR跌0.07點子至0.06976%；2星期HIBOR升0.14點子至0.10988%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升1.72點子至0.87119%；6個月期HIBOR升2.49點子至1.71244%；12個月期HIBOR升1.71點子至2.60655%。

美元指數現報103.395升值0.035點或0.03%。

美元1個月期LIBOR報0.93557%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.7562%，連續6日擴闊，負利差是2019年5月20日後最闊，當日差距為-0.7593%。

對上一次連續6日擴闊，是2022年4月07日，當日利差報-0.2997%。

 

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