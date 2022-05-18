內地公布4月樓市數據後，港股由升轉跌，A股亦跌幅擴大，齊齊跑輸亞洲主要市場。恒指今早高開71點，見半日高位，最多曾跌212點，半日高低波幅285點。
恒指半日跌130點或0.64%，報20471點，成交金額599億元；國指跌62點或0.88%，報7014點。恒生科技指數收報4199點，跌1.73%。
騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、美團（3690）拖累大市。友邦（1299）、中移動（0941）、創科實業（0669）貢獻恒指較多。
藍籌26隻升，36隻下跌，4隻無升跌。創科實業（0669）升2.65%，收報104.5元，是升幅最大的藍籌，海底撈（6862）跌3.79%，收報13.72元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股5隻升，25隻下跌。升幅最大的是明源雲（0909）收報9.47元，升1.83%；跌幅最大的是快手（1024）收報69元，跌3.83%。
恒指受制於50天線(20966.67點)。科指受制於50天線(4299.34點)，10天線(4090.11點)跌穿20天線(4091.69點)。
北水南下合計淨流入5.46億元，較上日減少87.33%，連續第8日流入，累計流入322.22億元，對上一次連續8日淨流入是3月4日。南水北上合計淨流出36.12億元人民幣，終止連續1日流入。
美國東航（0670）事故調查人員據報未曾向任何媒體發布調查訊息。收報2.6元，跌1.14%。
美國司法部起訴永利，要求他登記為中國代理人。永利（1128）收報4.47元，跌0.89%。
內地4月新建商品住宅均價跌幅擴大，按月跌0.3%。中海外（0688）收報23.55元，跌1.46%；龍湖（0960）收報38.75元，升0.78%；華潤置地（1109）收報34.55元，升0.44%；碧桂園（2007）收報4.76元，跌1.45%。
中國證券報：汽車下鄉政策有望於6月初出台。吉利（0175）收報13.86元，升1.61%。比亞迪（1211）收報258.8元，升1.89%。
騰訊（0700）今公布業績。收報359.2元，跌2.5%。
雲康集團（2325）今上市，定價7.89元。收報7.51元，跌4.82%。
澳門終院判永利（1128）及美高梅（2282），須承擔賭廳客戶取款責任。永利收報4.47元，跌0.89%。美高梅（2282）收報4.12元，跌0.72%。
新創建（0659）擬一年內斥最多23.4億元回購股份。收報7.83元，升6.82%。
國務院副總理劉鶴：支持平台經濟及民營經濟，撐數字企業國內外上市。騰訊（0700）收報359.2元，跌2.5%；阿里巴巴（9988）收報88.05元，跌2.76%；美團（3690）收報168.9元，跌2.76%。
京東（9618）調整後純利40億人幣勝預期。收報209.4元，跌2.51%。
京東物流（2618）首季非國際財務報告準則虧損收窄至7.98億元人幣。收報14.74元，跌7.53%。
匯豐（0005）推50億美元大灣區可持續發展信貸基金。收報48.45元，跌0.31%。
新世界（0017）Humansa今年擬開15間醫療服務中心。收報29.3元，跌0.17%。
碧桂園（2007）擬下月發行ABS和ABN。收報4.76元，跌1.45%。
朗詩地產（0106）8500萬元售南京物業。收報0.176元，無升跌。
宏利（0945）公布，港澳首季新業務價值按年跌20%，核心盈利升1%。收報142.5元，升2%。
破頂股包括，中渝置地（1224）創52周高，見2.06元，收報2.04元，跌0.49%。
破底股包括，大唐集團（2117）創上市新低，見2.5元，收報2.6元，跌17.46%；泓富（0808）見52周低2.64元，收報2.65元，升0.38%；黛麗斯（0333）見52周低0.435元，收報0.44元，跌2.22%；電訊數碼（6033）見52周低2.39元，收報2.45元，升0.82%；中昌國際（0859）見52周低0.201元，收報0.201元，跌9.05%；修身堂（8200）見52周低1.06元，收報1.1元，升1.85%；中糧包裝（0906）見52周低3.52元，收報3.54元，跌1.39%。
異動股
上升異動股，包括，太和控股（0718）收報0.085元，升21.43%；冠軍科技集團（0092）收報0.071元，升20.34%；泰凌醫藥（1011）收報0.217元，升17.3%；太睿國際控股（1010）收報1.59元，升13.57%；廣匯寶信（1293）收報0.6元，升13.21%；中策（0235）收報0.039元，升11.43%；開拓藥業（9939）收報0.65元，升11.14%；上坤（6900）收報1.59元，升8.16%；艾德韋宣（9919）收報1.21元，升8.04%；協同通信（1613）收報0.199元，升7.57%；強泰環保（1395）收報0.204元，升7.37%。
下跌異動股，包括，佳源服務（1153）停牌；佳源國際（2768）停牌；新晨中國動力（1148）收報0.475元，跌20.83%；陸慶（8052）收報0.07元，跌20.45%；大唐集團（2117）創上市新低，見2.5元，收報2.6元，跌17.46%；BC科技（0863）收報4.2元，跌15.32%；佳兆業資本（0936）收報0.246元，跌15.17%；福晟（0627）收報0.013元，跌13.33%；依波路（1856）見52周低1.93元，收報1.93元，跌10.65%；中昌國際（0859）見52周低0.201元，收報0.201元，跌9.05%；凱知樂（2122）收報0.153元，跌8.93%。
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