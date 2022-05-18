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綠景中國：延長今年到期5.5%之可換股債券至2023年

內房股綠景中國（0095）公布，與建行（0939）旗下建銀國際（可換股債券認購人）、控股股東黃康境訂立有關於2022年到期、年利率5.5厘可換股債券的延長還款協議，進一步延長到期日至2023年5月18日，並修訂可換股債券認購協議部分條款。綠景中國地產今日收報0.92元，飈升6.98%。

該可換股債券於2016年發行，所得款項淨額7.68億元。目前該可換股債券之本金額1000萬美元（相等於約7760萬元），已轉換為2879.41萬股已發行換股股份，可換股債券之未贖回本金額分別各2000萬美元已於2020年及今日贖回。

有關延長可換股債券到期日之餘下未贖回本金額為5000萬美元，按換股價每股換股股份2.505元獲悉數轉換，則可換股債券將可轉換為1.55億股新股份，將分別佔公司擴大後股本2.95%。換股價較今日收市價約1.72倍溢價，獲悉數轉換後有關股份值約1.43億元。

可換股債券獲悉數轉換後，屆時黃康境持有股權將由74%降至71.82%，公眾持股量由26%降至25.23%。

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