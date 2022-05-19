摩通下調美國經濟預測，今年下半年的經濟增長預期從3%下調至2.4%，2023年上半年的增長預期從2.1%下調至1.5%，2023年下半年的增長預期從1.4%下調至1%。同時亦將美國2023年下半年失業率由3.2%升至3.5%。
摩通指，聯儲局不得不讓經濟增長放慢，並將採取一切必要措施確保目標實現，相信未來幾季GDP增速將低於潛在增長率。目前市場估計約為1.8-2%。
摩通認為，股市下跌影響消費，估算金融財富每損失1美元，就意味著一年支出下降約2至3美分，未來幾個季度的消費者支出折合年率減少約1,000億美元，接近國內生產毛額的0.5%。
摩通指，對經濟增長的各種拖累「應該足以導致經濟增長放緩，並最終導致失業率在明年較後逐步上升」。預計經濟將「軟著陸」，即經濟增長將放緩，通脹率將下降，這正是聯儲局的目標，儘管這種結果很少見。
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