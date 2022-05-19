摩通下調美國經濟預測，今年下半年的經濟增長預期從3%下調至2.4%，2023年上半年的增長預期從2.1%下調至1.5%，2023年下半年的增長預期從1.4%下調至1%。同時亦將美國2023年下半年失業率由3.2%升至3.5%。