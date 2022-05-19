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港元拆息普遍向上 1個月HIBOR終止2連跌 港元未見貶值 現報7.8479

港元拆息普遍向上。與樓按相關的一個月HIBOR終止2連跌，升0.67點子至0.18607%。

港元現報7.8479元升值13點子，曾升值最多15點子，報7.8477元，未有貶值，僅平昨日收市價7.8492元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升0.14點子至0.04226%；1星期HIBOR升0.07點子至0.07048%；2星期HIBOR跌0.07點子至0.10917%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升1.55點子至0.88673%；6個月期HIBOR升0.68點子至1.71923%；12個月期HIBOR升0.26點子至2.60917%。

美元指數現報103.611貶值0.199點或0.19%。

美元1個月期LIBOR報0.92843%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.7424%，終止單日收窄，利差是5月17日後最窄，當日差距為-0.7398%

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