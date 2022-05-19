歐盟公布規模接近3000億歐元（約2.46萬億港元）的一籃子計劃，目標是讓其27個歐洲成員國可完全擺脫對俄羅斯能源的依賴。
根據計劃，歐洲國家近期將合作，與美國、中東和非洲的生產商協商天然氣供應協議，以取代俄羅斯的供應；歐盟並將通過增加項目資金和精簡減緩項目建設的監管措施，以擴大可再生能源建設規模。整個計劃的資金將透過720億歐元的撥款及2250億歐元貸款支付。
歐盟委員會表示，將斥資2100億歐元增加再生能源和液化天然氣 (LNG) 進口，計劃至2027年完全放棄對俄羅斯油氣的依賴。歐盟這項計劃的大部分內容必須得到歐洲各國政府和歐洲議會的批准才通過。
俄羅斯供應全歐洲四成天然氣，俄國石油佔歐盟進口量逾兩成半。歐盟早前宣布從8月起禁用俄國煤炭，並計劃今年底前把俄國天然氣進口減少三分之二。
其他報道
蘋果iPhone 13 Pro系列據報增產1000萬台 代工廠鴻海小規模招工
騰訊跌6.5%拖累 恒指收市跌523點 北水流入增5.6倍 綠債跌約0.3%
Tesla遭剔出標普500 ESG指數 「女股神」Cathie Wood：荒謬
恒指跌464點 與科指復得10天線 北水流入增2.3倍 騰訊跌6.62% 綠債跌0.25%