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內地降LPR利好 恒指半日升368點 北水流入不足1億

美股隔晚雖然急挫，不過港股ADR、夜期上升，今早在內地下調5年期LPR刺激之下，港股、美期、亞股齊齊向上。恒指今早高開350點後，曾擴大至482點，一度收窄至升288點，半日高低波幅194點。

恒指半日升368點或1.83%，報20489點，成交金額625億元；國指升146點或2.13%，報7046點。恒生科技指數收報4234點，升3.51%。

阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、友邦（1299）貢獻恒指較多。碧桂園服務（6098）、李寧（2331）、申洲國際（2313）拖累大市。

藍籌58隻升，5隻下跌，3隻無升跌。招商銀行（3968）升5.36%，收報48.2元，是升幅最大的藍籌，長建（1038）跌4.42%，收報51.9元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股30隻升，0隻下跌。升幅最大的是萬國數據（9698）收報29.85元，升8.55%；跌幅最大的是ASM PACIFIC（0522）收報75.15元，升0.2%。

恒指升穿20天線(20287.41點)，受制於50天線(20894.88點)。科指升穿20天線(4096.48點)，逼近50天線(4273.15點)。

北水南下合計淨流入0.82億元，較上日減少98.45%，連續第10日流入，累計流入378.93億元，對上一次連續10日淨流入是2022年3月8日。南水北上合計淨流入82.13億元人民幣，較上日增加60.25%，連續第2日流入，累計流入133.38億元。

恒指今季檢，快手（1024）、京東健康、百度、海爾智家等或染藍。快手收報70.3元，升3.61%。百度（9888）收報123元，升4.68%。京東健康（6618）收報47.6元，升3.03%。藥明康德（2359）收報96.45元，升2.17%。海爾智家（6690）收報27元，升4.05%。百濟神州（6160）收報84.4元，升3.81%。中芯國際（0981）收報16.3元，升2.64%。翰森製藥（3692）收報13.56元，升0.89%。嗶哩嗶哩（9626）收報172.7元，升5.05%。中國燃氣（0384）收報11.02元，升5.35%。

加拿大禁止5G網絡使用華為和中興通訊（0763）設備。收報16.06元，升1.9%。

泰凌醫藥（1011）等業績。收報0.201元，升1.01%。

康希諾生物（6185）：新冠疫苗獲世衛列入緊急使用清單。收報77.55元，升9.15%。

雅居樂（3383）合營江蘇項目獲6.5億人幣銀行貸款。收報3.3元，跌0.6%。

招行（3968）原常務副行長王良升任行長。收報48.2元，升5.36%。

小米（1810）上季經調整利潤跌53%，收入跌4.6%勝預期。林世偉：促銷舊貨累手機毛利率下滑，惟仍屬正常水平。收報11.62元，升4.87%。

澳門首四月博彩稅收按年減18%至102億澳門元。新濠國際發展（0200）收報5.16元，升1.18%。美高梅中國（2282）收報3.94元，升0.25%。澳博（0880）收報3.2元，升1.27%。永利澳門（1128）收報4.34元，升0.7%。銀河娛樂（0027）收報41.65元，升1.71%。金沙中國（1928）收報15.32元，升1.59%。

中國據報與俄羅斯磋商進口俄油，以補充戰略石油儲備。中石油（0857）收報3.92元，升2.35%。中海油（0883）收報11.18元，升3.33%。中石化（0386）收報4元，升1.78%。

百盛（3368）首季盈轉虧蝕3008萬人幣。收報0.17元，跌5.56%。

TikTok計劃推進遊戲業務，並在越南開展測試。騰訊（0700）收報348元，升1.81%。

李澤鉅：長和（0001）正留意中東地區投資機會，售英國鐵塔部份收益用於回購。收報56.1元，升1.26%。

3月疫情拖累復蘇，同程旅行（0780）上季調整後溢利跌近兩成。收報13.16元，跌1.79%。

汽車下鄉政策傳6月初出台，中汽協：假消息。吉利（0175）收報13.58元，升1.04%。比亞迪（1211）收報268元，升3.24%。廣汽集團（2238）收報6.91元，跌0.58%。東風集團股份（0489）收報5.71元，跌0.17%。長城汽車（2333）收報12.26元，跌0.81%。北京汽車（1958）收報2.44元，無升跌。慶鈴汽車股份（1122）收報1.43元，無升跌。小鵬汽車（9868）收報97.05元，升6.82%。五菱（0305）收報1.24元，升1.64%。理想汽車（2015）收報96.95元，升3.8%。

蔚來集團（9866）股份於新加坡上市，港股半日收報133.9元，升8.33%。

蘋果iPhone 13 Pro系列據報增產1000萬台，代工廠鴻海小規模招工。手機設備股鴻騰（6088）收報1.08元，升6.93%。舜宇（2382）收報114.8元，升4.94%。高偉電子（1415）收報7.12元，升0.28%。瑞聲（2018）收報17.06元，升3.27%。比亞迪電子（0285）收報15.84元，升3.39%。信利國際（0732）收報2.23元，升2.29%。富智康（2038）收報1.03元，升10.75%。

破頂股表現

破頂股包括，雲康集團（2325）創上市新高，見9.1元，收報8.85元，升0.57%。

破底股方面

破底股包括，元力控股（1933）創上市新低，見0.222元，收報0.225元，跌10%；普天通信（1720）創上市新低，見0.235元，收報0.24元，跌12.73%；萊爾斯丹（0738）見52周低0.5元，收報0.5元，無升跌；先豐服務（0500）見52周低0.42元，收報0.44元，無升跌；中糧包裝（0906）見52周低3.5元，收報3.51元，無升跌；卡賓（2030）見52周低2.33元，收報2.35元，跌0.84%；貿易通（0536）見52周低1.07元，收報1.08元，無升跌；大悅城（0207）見52周低0.285元，收報0.29元，升1.75%。

異動股

上升異動股，包括，皇璽餐飲集團（8300）收報0.036元，升20%；太和控股（0718）收報0.101元，升18.82%；領悅服務（2165）收報1.42元，升18.33%；新東方（9901）收報9.92元，升14.15%；中建富通（0138）收報0.215元，升13.16%；中昌國際（0859）收報0.225元，升11.39%；中泛控股（0715）收報0.061元，升10.91%；富智康（2038）收報1.03元，升10.75%；亞盛醫藥（6855）收報15.76元，升10.36%；康希諾生物（6185）收報77.55元，升9.15%；寶尊電商（9991）收報22.55元，升8.94%。

下跌異動股，包括，金科服務（9666）收報19.16元，跌19.5%；安山金控（0033）收報1.64元，跌14.14%；普天通信（1720）創上市新低，見0.235元，收報0.24元，跌12.73%；元力控股（1933）創上市新低，見0.222元，收報0.225元，跌10%；三寶科技（1708）收報4.29元，跌8.92%；現代傳播（0072）收報0.37元，跌8.64%；華融金控（0993）收報0.117元，跌7.87%；金禧國際（0091）收報0.186元，跌7%；艾伯科技（2708）收報2.45元，跌6.84%；福晟（0627）收報0.014元，跌6.67%；飛思達科技（1782）收報0.76元，跌6.17%。

 

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