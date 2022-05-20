另外，有線寬帶業務客戶數淨增216.8萬戶，客戶總數達2.51億戶。

聯通（0762）同日公布4月營運數據，月內5G套餐用戶累計達1.75億戶，按月淨增411.1萬戶，較3月份按月淨增575.7萬戶增速減慢。

月內，「大聯接」用戶包括移動出賬用戶、固網寬帶用戶、本地電話用戶、物聯網終端連接以及組網專線用戶累計達7.87億戶。5G行業虛擬專網服務客戶數為1552個。

中移動今日收報52.45元，升0.77%。聯通收報3.69元，升0.55%。

中電信（0728）

公布4月客戶數據，月內移動用戶淨增78萬戶，移動用戶數達3.8億戶。當中，5G套餐淨增用戶數668萬戶，5G套餐用戶達2.17億戶。

有線寬帶淨增78萬戶，至1.74億戶；固定電話淨減4萬戶，至1.06億戶。

中國信全日收報2.87元，無升跌。

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