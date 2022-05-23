恒指今早低開108點，曾短暫收窄至跌74點，中午見全日低位，最多曾跌413點，全日高低波幅339點。

恒指收市跌247點或1.19%，報20470點，成交金額1051億元，較上日減少14.3%；國指跌98點或1.39%，報7022點。恒生科技指數收報4177點，跌2.49%。

中行（3988）、京東（9618）、中海油（0883）貢獻恒指較多。阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、友邦（1299）拖累大市。

藍籌17隻升，41隻下跌，8隻無升跌。創科實業（0669）升1.84%，收報99.85元，是升幅最大的藍籌，阿里健康（0241）跌9.71%，收報4元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股5隻升，25隻下跌。升幅最大的是中芯（0981）收報16.82元，升3.32%；跌幅最大的是阿里健康（0241）收報4元，跌9.71%。

恒指下試20天線(20288.18點)，受制於50天線(20887.68點)。科指下試20天線(4108.37點)，受制於50天線(4267.15點)。

北水南下合計淨流入15.82億元，較上日增加611.49%，淨流入金額是5月19日53.28億元後最多。北水連續第11日流入，累計流入396.14億元，對上一次連續11日淨流入是3月9日。南水北上合計淨流出57.44億元人民幣，終止連續2日流入。

午後消息股表現

熒德（8535）︰港政策有利機電業，目前手上合約約值3億元。收報0.46元，升2.22%。

馬化騰朋友圈轉發一篇有關中國經濟的文章，惹網民熱議。騰訊（0700）收報346.8元，跌1.53%。

大唐集團（2117）提交換要約，今年到期境外債延至明年中。收報3.56元，升2.01%。

今早及隔晚消息股表現

港交所（0388）擬在美歐設辦公室，推廣來港集資。收報331.4元，跌1.37%。

小米（1810）與Leica相機研製的首款影像旗艦手機將於今年7月面世。收報11.5元，跌2.04%。

北京、上海據報下調房貸利率。中海外（0688）收報23.7元，跌1.46%；龍湖（0960）收報39.25元，跌1.51%；華潤置地（1109）收報35.7元，升0.42%；碧桂園（2007）收報4.9元，跌2%。

多間公司公布業績，績前表現如下，小鵬汽車（9868）收報90.85元，跌6.53%。

恒盛地產（0845）見52周低0.15元，收報0.189元，跌4.55%。

嘉里建設（0683）46.2億元向華潤物流售柴灣、沙田貨倉。收報20.95元，升1.21%。

九建（0034）向柯為湘購珠海發展項目，作價8.17億。收報10.1元，升0.2%。

勵駿（1680）：大股東陳榮煉被捕不會嚴重影響公司營運。停牌。

澳門4月入境旅客按年減23.7%至60.68萬。新濠國際發展（0200）收報5.11元，跌2.48%；美高梅中國（2282）收報3.85元，跌2.78%；澳博（0880）收報3.13元，跌2.8%；永利澳門（1128）收報4.32元，跌1.82%；銀河娛樂（0027）收報41.1元，跌1.56%；金沙中國（1928）收報15.14元，跌1.05%；信德（0242）收報1.58元，升3.27%。

恒指季檢爆冷加入4股，表現如下東方海外（0316）創上市新高，見262.2元，收報258.8元，升6.33%。中升（0881）收報51.95元，升0.1%。中芯（0981）收報16.82元，升3.32%。

宏橋（1378）收報9.87元，升1.23%。剔出的瑞聲（2018）收報16.3元，跌6.86%。

聯想（0992）入國指收報7.73元，跌3.5%。被剔出的翰森製藥（3692）收報13.62元，跌3.13%。

蔚來（9866）加入科指、恒生綜合指數。收報132.4元，跌2.22%。

ASM太平洋（0522）被剔出科指。見52周低71.55元，收報71.65元，跌4.59%。

雅居樂（3383）：已償還33.447億港元及6000萬美元貸款餘額。收報3.34元，升1.21%。

中電信（0728）4月5G上客量淨增668萬戶。收報2.88元，升0.35%。

中移動（0941）4月客戶跌24萬戶。收報52.5元，升0.1%。

聯通（0762）4月5G用戶增速放緩至411萬戶。收報3.69元，無升跌。

港鐵（0066）：倫敦「伊利沙伯綫」通車，將負責日常營運。收報43.5元，跌0.23%。

破頂股表現

破頂股包括，東方海外（0316）創上市新高，見262.2元，收報258.8元，升6.33%；雲康集團（2325）創上市新高，見9.6元，收報9.29元，升0.54%；米格國際（1247）創52周高，見1元，收報0.94元，升9.3%；金匯（8160）創52周高，見0.141元，收報0.124元，升56.96%；中國建築興業（0830）創52周高，見2.49元，收報2.4元，升1.69%。

破底股方面

破底股包括，信陽毛尖（0362）創上市新低，見0.059元，收報0.062元，跌18.42%；大發地產（6111）創上市新低，見2.67元，收報2.78元，跌6.08%；瑞風新能源（0527）創上市新低，見0.14元，收報0.16元，跌9.6%；ASM PACIFIC（0522）見52周低71.55元，收報71.65元，跌4.59%；利福（1212）見52周低3.38元，收報3.4元，跌3.41%；交銀國際（3329）見52周低0.94元，收報0.95元，跌3.06%；永安國際（0289）見52周低16.6元，收報17.1元，跌1.72%；萊爾斯丹（0738）見52周低0.495元，收報0.5元，無升跌；新華滙富（0188）見52周低0.345元，收報0.345元，跌1.43%；卓能（0131）見52周低2元，收報2.02元，跌1.46%；佳民（8519）見52周低0.058元，收報0.06元，跌10.45%；光大銀行（6818）見52周低2.55元，收報2.56元，跌9.86%；中糧包裝（0906）見52周低3.4元，收報3.4元，跌3.68%；國浩（0053）見52周低78元，收報80.5元，升0.5%；載通（0062）見52周低12.1元，收報12.2元，跌4.09%；貿易通（0536）見52周低1.03元，收報1.05元，跌3.67%；恒盛地產（0845）見52周低0.15元，收報0.189元，跌4.55%；ASM太平洋（0522）見52周低71.55元，收報71.65元，跌4.59%。

異動股

上升異動股，包括，金匯（8160）創52周高，見0.141元，收報0.124元，升56.96%；三葉草生物（2197）收報4.78元，升23.51%；旭通（1826）收報0.123元，升20.59%；易還財務（8079）收報0.225元，升19.05%；亨得利（3389）收報0.315元，升18.87%；雨潤（1068）收報0.63元，升16.67%；先施公司（0244）收報0.335元，升9.84%；匯聚科技（1729）收報1.64元，升9.33%；米格國際（1247）創52周高，見1元，收報0.94元，升9.3%；晨訊科技（2000）收報0.31元，升8.77%；國藝（8228）收報0.025元，升8.7%。

下跌異動股，包括，太陽國際（8029）收報0.4元，跌19.19%；領悅服務（2165）收報1.01元，跌18.55%；信陽毛尖（0362）創上市新低，見0.059元，收報0.062元，跌18.42%；中國環保科技（0646）收報0.345元，跌15.85%；華大酒店（0201）收報0.113元，跌13.08%；加科思（1167）收報7.4元，跌11.06%；佳民（8519）見52周低0.058元，收報0.06元，跌10.45%；太睿國際控股（1010）收報1.36元，跌9.93%；光大銀行（6818）見52周低2.55元，收報2.56元，跌9.86%；阿里健康（0241）收報4元，跌9.71%。

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