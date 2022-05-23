該行從業界消息了解到，5月份的貴賓博彩及中場生意按月錄得45%及40%增長，當中尤以貴賓博彩的贏率高於理論值水平。若以目前的博彩生意情況延續至5月尾去推論，並邁向每年5月尾、6月份生意向來較為淡靜的月份前，該行會將5月份的博彩收入水平預測水平，由原先的45億元，調降至37.5億元。今日濠賭股股價跟隨市況全面向下，當中美高梅中國（2282）股價跌幅最大，達2.78%；金沙中國（1928）相對跌幅較少，亦跌1.05%。

另澳門傳媒引述立法會議員李靜儀指出，政府因應規管衛星場在法律上「減辣」，但受疫情影響，衛星場員工未來就業情況仍存在諸多不明朗因素，她建議政府在修法時，與各衛星場做好溝通，制訂預案，以最大程度保障相關員工的就業。

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