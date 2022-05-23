ESR（1821）發稿表示，該集團因應中國物流資產（1859）提出私有化，已將其手上逾6.3億股，並相當於中國物流資產（1589）18.16%股權，以每股4.35元出售。公司估計，完成交易後，將套現27億元，料錄得10.4億元總投資收益。該集團是在2018年參與投資中國物流資料，平均每股成本價為2.691元。其擬將套現所得用作再投資。
該集團執行董事沈晉初及Stuart Gibson表示，套現所得，令集團處於良好位置，並能夠於今年錄得紀錄性的資本再循環，並且可以在非常受壓的投資環境下去進一步取得優勢，令到集團可以借助其平台、資產負債表、資本伙伴及顧客，去爭取長線及持續的增長。
主席Jeffrey Perlman表示，對於投資中國物流資產及最終將該股脫手，為ESR投資的另一成功案例。集團自完成收購ARA，亦令到在宏觀及地緣政治逆風下，借助強的資產負債表、積極的資本再循環，及加快推進輕資產的策略下，令集團處於好的位置去捕捉日益吸引的機會。現時集團會聚焦於整合ARA，結合其本身在亞太區內最大物業管理人的地位，向資本伙伴及客戶提供新經濟及更廣投資方案。單在2021年度，該集團已出售8億美元的項目，並淨收回5億美元資金用於再循環投資。
ESR股價今日跌0.87%，報22.8元。
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