兩指數的成份股固定為30間公司，恒生中國元宇宙指數包括騰訊（0700）、網易（9999）及快手（1024）等，業務子類別涵蓋電子零件、消費電子產品、廣播、影視娛樂，與增強現實（IR）和虛擬現實（VR）、遊戲和數碼體驗相關。此外，恒生滬深港基因及腫瘤學指數的成份股包括藥明康德（2359）、石藥（1093）、復星醫藥（2196）等，與基因學及腫瘤學相關。

恒生指數公司董事兼指數總監黃偉雄表示，新興的大趨勢對日常生活帶來的積極影響日益顯著，新推出的這兩項大趨勢指數旨在助投資者捕捉內地和香港股市可能湧現的具創新和變革主題的投資機遇。

兩項指數的選股範疇包括於上海、深圳和香港上市的股票。兩項新指數每隔兩秒計算及即時發佈。包括先前推出的恒生滬深港電子商貿指數、恒生滬深港新世代通訊指數及恒生滬深港Z世代指數，新指數推出後進一步豐富恒生大趨勢指數系列的主題範疇。

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