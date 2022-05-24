港元現報7.8492元無升跌，曾貶值最多5點子，報7.8497元，亦曾升值最多2點子，報7.849元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌0.01點子至0.04369%；1星期HIBOR跌0.07點子至0.07048%；2星期HIBOR無升跌，報0.1106%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.23點子至0.9%；6個月期HIBOR升0.14點子至1.72155%；12個月期HIBOR無升跌，報2.60738%。

美元指數現報102.243升值0.167點或0.16%。

美元1個月期LIBOR報0.97357%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.7905%，連續5日擴闊，利差是2019年4月2日後最闊，當日差距為-0.8079%。

對上一次連續5日擴闊，是5月9日，當日利差報-0.6672%。

其他報道

中國堅持動態清零 瑞銀摩通下調中國今年經濟增速預測

諾貝爾經濟學獎得獎者：美國加息控制不住通脹 警告危機比70年代更差

SpaceX女總裁為馬斯克被指性騷擾辨護

KKPlus熱話 凱知樂曾升86% 見近年半最大升幅

中國嚴格封控防疫 Airbnb據報將關閉中國業務

滬指一枝獨秀 人行進行100億元人民幣逆回購

恒指低開49點 吉利升9.9% 新能源車向下 凱知樂無成交

國務院減徵乘用車購置稅 花旗：吉利長汽受益 市場或轉向傳統能源車

美國貿易代表戴琪：是否取消對華關稅必須「有戰略性」

港股ADR升16點 夜期高水29點 美期亞股向下 快手等業績

拜登擬取消部分對華關稅 美股強勁反彈 道指升618點