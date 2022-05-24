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港元拆息普遍向下 1個月HIBOR連跌2日 港美息差再擴闊 創逾3年最闊

港元拆息普遍向下。與樓按相關的一個月HIBOR連跌2日，跌0.07點子至0.18304%。

港元現報7.8492元無升跌，曾貶值最多5點子，報7.8497元，亦曾升值最多2點子，報7.849元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌0.01點子至0.04369%；1星期HIBOR跌0.07點子至0.07048%；2星期HIBOR無升跌，報0.1106%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.23點子至0.9%；6個月期HIBOR升0.14點子至1.72155%；12個月期HIBOR無升跌，報2.60738%。

美元指數現報102.243升值0.167點或0.16%。

美元1個月期LIBOR報0.97357%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.7905%，連續5日擴闊，利差是2019年4月2日後最闊，當日差距為-0.8079%。

對上一次連續5日擴闊，是5月9日，當日利差報-0.6672%。

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