市場對內地連番推出的刺激經濟措施能否收效有疑慮，加上美國貿易代表戴琪稱是否取消對華關稅必須「有戰略性」，美股隔晚借取消對華關稅上升，今早美期亞股則向下，恒指今早低開49點後曾短暫收窄倒升39點，其後隨外圍下跌最多327點，半日高低波幅367點。
恒指半日跌282點或1.38%，報20187點，成交金額593億元；國指跌93點或1.33%，報6928點。恒生科技指數收報4094點，跌2%。
匯控（0005）、吉利（0175）、中石化（0386）貢獻恒指較多。騰訊（0700）、友邦（1299）、美團（3690）拖累大市。
藍籌8隻升，53隻下跌，5隻無升跌。吉利（0175）升5.28%，收報14.36元，是升幅最大的藍籌，創科實業（0669）跌5.96%，收報93.9元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股0隻升，30隻下跌。升幅最大的是海爾智家（6690）收報26.35元，跌0.19%；跌幅最大的是小鵬（9868）收報84.15元，跌7.37%。
恒指跌穿20天線(20265.62點)，下試10天線(20179.6點)。科指跌穿10天線(4114.29點)、20天線(4113.03點)。
北水南下合計淨流入10.34億元，較上日減少34.61%，連續第12日流入，累計流入406.48億元，對上一次連續12日淨流入是3月10日。南水北上合計淨流出76.43億元人民幣，較上日增加33.07%，連續第2日流出，累計流出133.87億元。
國務院減徵乘用車購置稅，花旗：吉利（0175）長汽（2333）受益，市場或轉向傳統能源車。吉利收報14.36元，升5.28%。長汽（2333）收報12.76元，升7.95%。
多間公司公布業績，績前表現如下，汽車之家（2518）收報55.7元，跌2.28%。雲音樂（9899）收報58.8元，升0.09%。金山軟件（3888）收報25.15元，跌1.18%。快手（1024）收報65.4元，跌0.83%。網易（9999）收報152元，跌1.23%。高鑫零售（6808）收報2.29元，升0.44%。中通快遞（2057）收報198元，無升跌。
凱知樂（2122）旗下KKPlus朗豪坊天線得得B大型擺設損壞成為熱話。凱知樂曾升86%，收報0.205元，升33.99%。
快手（1024）澄清董事長宿華未被帶走 稱已向公安報案。收報65.4元，跌0.83%。
醫思健康（2138）收購體檢公司Mobile Medical。收報7.58元，跌0.79%。
梁安琪：待博彩法修法新文本交回立法會才表意見，看好澳門前景。新濠國際發展（0200）收報4.98元，跌2.54%；美高梅中國（2282）收報3.69元，跌4.16%；澳博（0880）收報3.05元，跌2.56%。永利澳門（1128）收報4.27元，跌1.16%；銀河娛樂（0027）收報39.6元，跌3.65%；金沙中國（1928）收報14.28元，跌5.68%。
小鵬（9868）調整後虧損翻逾一倍，美股盤前跌2.7%。何小鵬：晶片荒時長超想像 冀增電池供應商減依賴。收報84.15元，跌7.37%。
新城控股（1030）發行公司債擬為62億元。收報3.14元，跌1.26%。
中國物流資產（1589）私有化，ESR（1821）售股料套現27億再投資。中國物流資產收報4.37元，無升跌。ESR（1821）收報22.75元，跌0.22%。
破頂股包括，東方海外（0316）創上市新高，見264.6元，收報264元，升2.01%；海昌海洋公園（2255）創上市新高，見6.14元，收報6.13元，升3.72%；中遠海能（1138）創52周高，見5元，收報4.89元，升5.84%；米格國際（1247）創52周高，見1.02元，收報0.98元，升4.26%。
破底股包括，中國置業（0736）創上市新低，見0.26元，收報0.265元，跌3.64%；中國通才教育（2175）創上市新低，見3.25元，收報3.47元，升4.83%；信陽毛尖（0362）創上市新低，見0.056元，收報0.059元，跌4.84%；利福（1212）創上市新低，見3.24元，收報3.29元，跌3.24%；交銀國際（3329）創上市新低，見0.9元，收報0.9元，跌5.26%；堃博醫療（2216）創上市新低，見2.08元，收報2.14元，跌2.73%；康希諾生物（6185）見52周低66.7元，收報68.55元，跌2.77%；捷榮國際（2119）見52周低0.9元，收報0.9元，跌1.1%；ASM太平洋（0522）見52周低69元，收報69元，跌3.7%；創科實業（0669）見52周低93元，收報93.9元，跌5.96%；大昌集團（0088）見52周低4.5元，收報4.55元，跌1.09%；美聯集團（1200）見52周低0.79元，收報0.79元，跌1.25%；中糧包裝（0906）見52周低3.38元，收報3.38元，跌0.59%；金利來（0533）見52周低1.4元，收報1.4元，跌6.04%。
異動股
上升異動股，包括，凱知樂（2122）收報0.205元，升33.99%；明發（0846）收報0.37元，升25.42%；中國新城鎮（1278）收報0.106元，升19.1%；PLATT NERA（1949）收報0.3元，升13.21%；深藍科技（1950）收報0.115元，升12.75%；太和控股（0718）收報0.09元，升11.11%；陸慶（8052）收報0.081元，升10.96%；三巽控股（6611）收報3.17元，升10.45%；新晨中國動力（1148）收報0.56元，升9.8%；世紀聯合（1959）收報0.485元，升8.99%；易緯集團（3893）收報0.085元，升8.97%。
下跌異動股，包括，金輪天地（1232）收報0.154元，跌14.44%；金匯（8160）收報0.107元，跌13.71%；霸王（1338）收報0.062元，跌11.43%；君實生物（1877）收報49.5元，跌10%；領悅服務（2165）收報0.92元，跌8.91%；亞盛醫藥（6855）收報15.22元，跌8.42%；Bodibra母企海納星空科技（8297）收報0.153元，跌8.38%；中國抗體（3681）收報2.15元，跌8.12%；愛高集團（0328）收報0.136元，跌8.11%；啟明醫療（2500）收報11.78元，跌7.82%；華領醫藥（2552）收報3.91元，跌7.57%。
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