市場對內地連番推出的刺激經濟措施能否收效有疑慮，加上美國貿易代表戴琪稱是否取消對華關稅必須「有戰略性」，美股隔晚借取消對華關稅上升，今早美期亞股則向下，恒指今早低開49點後曾短暫收窄倒升39點，其後隨外圍下跌最多327點，半日高低波幅367點。