國藥科技（8156，前稱為眾彩羽翔）公布，在2019年1月份曾公布以配股方式，向國藥藥材海外收購國藥健康的70%權益一事，由於國藥健康未能達成利潤保證，故國藥藥材海外需以1.7倍於差額的現金賠償公司，國藥藥材海外將需支付賠償約9280萬元，亦即保障利潤之差距5460萬元的1.7倍，並分24期支付。股份早市升3.45%，報0.09元。
據公告，國藥科技及國藥藥材海外雙方訂立和解協議，是由於未能達成保障利潤的原因主要因新冠疫情導致國藥健康的無法控制的特殊和意外情況，雙方同意延長賠償期限至2023年6月底，並分 24 期支付，此前經配發行用作支付代價的股份，將待國藥藥材海外全額支付賠償後，代價股份才會解除鎖定安排。
集團指，每月將向國藥藥材海外收取770萬元，並擬將賠償用作一般營運資金用途，賠償將加強集團的現金狀況及流動性。
據2019年的相關收購公告，當時仍稱為眾彩羽翔的國藥科技，與國藥藥材海外訂立股權轉讓協議，以總代價1.391億元間接收購國藥健康的70%股權，國藥科技原已持有國藥健康的30%股權。而代價1.391億元則由國藥健康按每股0.214元配發股份作支付，折讓達16.08%，配發股份相當於當時擴大後股本的16.49%。
當時國藥藥材海外曾就目標公司作出利潤保障，分別為2019至2021年每年稅後淨利潤均不低於2300萬元，合計三年累積淨利潤為6900萬元，否則需以1.7倍差額的現金賠償國藥科技。最終，在2019及2020年度，目標公司的除稅後淨利潤分別約為1050萬元及590萬元，2021年度更錄稅後淨虧損200萬元，三年淨利潤僅為1440萬元，故未達成保證利潤。
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