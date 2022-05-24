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景順分析：熊市不等於經濟衰退 看跌科技股但長線可買入

近日美股於熊市徘徊，景順首席全球市場策略師Kristina Hooper指出， 熊市並非經濟衰退即將來臨的明確信號，通常熊市的深度和長度與經濟衰退的深度和嚴重程度有一定的相關性。例如2020年的標準普爾500熊市持續了不到兩個月，而2020年的衰退也非常短暫。

Kristina Hooper稱，在熊市中，股票可能會超賣。市場情緒通常非常消極，負面的頭條新聞都集中在股市拋售上。情緒會佔據主導地位，加劇拋售，進而讓情緒更加不理性。每一次標準普爾500熊市之後都伴隨著復蘇，令指數創下新高。需要注意的是，有時恢復可能需要很長的時間才會出現。

本月全球市場出現熊市，Kristina Hooper認為科技股是一大主要看跌板塊。因為科技股的估值更高，而當利率上升時，成長性更高的股票可能會面臨更大的下行壓力。她續表示，在通脹較高的環境中，科技板塊通常很具有吸引力，因為它通常具有更大的利潤率，因此可以承受更高的投入成本。科技板塊雖然仍然很昂貴，但估值遠低於科技泡沫時期，認為長期投資者可考慮選擇性地增持科技股。

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