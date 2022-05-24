Kristina Hooper稱，在熊市中，股票可能會超賣。市場情緒通常非常消極，負面的頭條新聞都集中在股市拋售上。情緒會佔據主導地位，加劇拋售，進而讓情緒更加不理性。每一次標準普爾500熊市之後都伴隨著復蘇，令指數創下新高。需要注意的是，有時恢復可能需要很長的時間才會出現。

本月全球市場出現熊市，Kristina Hooper認為科技股是一大主要看跌板塊。因為科技股的估值更高，而當利率上升時，成長性更高的股票可能會面臨更大的下行壓力。她續表示，在通脹較高的環境中，科技板塊通常很具有吸引力，因為它通常具有更大的利潤率，因此可以承受更高的投入成本。科技板塊雖然仍然很昂貴，但估值遠低於科技泡沫時期，認為長期投資者可考慮選擇性地增持科技股。

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