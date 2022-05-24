季內，雲音樂在線音樂服務月活躍用戶數為1.82億人，按年及按季基本穩定。本季度的日活躍用戶數╱月活躍用戶數比率穩定維持在30%以上。展望未來，雲音樂表示，將通過嵌入更多互動功能與生態及可釋放用戶生產內容創作的先進工具及技術優化旗下產品；並探索社交功能，利用用戶行為及音樂偏好將用戶彼此聯繫起來。

雲音樂又指出，將會透過與版權持有人積極磋商以確保更多優質內容，以及在獨立音樂人孵化及自製音樂製作方面持續進步，以更高的投資效率進一步豐富及完善平台內容；也會尋求佈局多終端及在有擴張機遇時佈局至海外市場，以及尋求潛在遊戲化的舉措，預期日後將從該等舉措中產生增量貢獻。

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