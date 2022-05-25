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本地電商平台友和明天開始招股 入場費5252元

本地電商平台友和（Yoho）（2347）今日上市新聞發布會，將於明天開始招股，招股價介乎2.1元至2.6元，全球發行5500萬股，最高集資額達1.43億元，每手2000股，每手入場費為5252.41元，下周二（31日）中午截止招股，6月9日公布發售結果，6月10日港交所掛牌。民銀資本為獨家保薦人。

友和表示，計劃將集資所得的20.4%用於透過自然增長搶佔更高市場佔有率；19.2%用於擴大員工隊伍；13.7%用於收購電子商務相關行業；11.8%用於品牌管理及市場推廣；9.2%將用於加強供應鏈能力；8.6%預期將用於拓展至中國，尤其是大灣區市場；7.1%將用於推出線上平台業務，擴大電子商務平台的產品供應種類；其餘10%將用於一般營運資金。

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