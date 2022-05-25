《日經亞洲》報道，受中國因新冠疫情封城而造成影響，蘋果公司（美：AAPL）今年最少1款新旗艦 iPhone手機的研發進度較預期落後。
該媒體引述消息人士指，蘋果正通知供應商加快產品研發工作，以彌補失去的時間，在最差的情況下，或影響蘋果新手機的製造計劃及初期產量。
消息人士稱，彌補失去的時間是一項挑戰，蘋果及供應商正「日以繼夜」加快研發工作；又稱上海重啟工作步伐仍「相當緩慢」。
蘋果計劃今年內推出iPhone 14、14 Pro、14 Max及14 Pro Max。據悉，該4款新手機目前處於工程驗證測試（EVT）；由於上海封鎖，其中1款的型號較以往延遲近3星期出廠。一般而言，蘋果新iPhone會在6月前完成新型號手機的EVT並進入驗證階段，為8月底或9月第一個星期的量產作好準備。
蘋果早前已經警告，中國封城擾亂其生產進度，並可能影響今季收入高達80億美元。
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