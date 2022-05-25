談及進入國內市場，胡發枝認為，公司在國內市場有一定的發展潛力及優勢，特別是大灣區，雖然國內已有各大電商巨頭，但國內消費者仍會留意一些海外網購平台，加上現時香港在大灣區仍未有一個較為有名的電商平台進駐當地。

問及消費券，友和集團聯合創辦人、執行董事兼營運總監徐嘉穎表示，消費券對公司形成刺激作用，今年4月的銷售額創新高，在6月將與新增的兩個消費券電子錢包展開緊密合作，透過產品優惠及折扣等策略，搶佔消費券市場份額。

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