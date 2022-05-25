他續指，從目前5月份的發電量運輸量和新增貸款量呈現負數而言，本月要改善經濟負增長情況，「需要下很大的力量」；並稱由於現時國內經濟具有滑出合理區間的危險，而中國作為龐大經濟體，一旦滑出合理區間，則需付上巨大代價和更長時間。

中國今年初提出全年經濟增長目標為5.5%，李克強於會上指，目前目標為努力確保第二季度經濟可重回正增長，亦坦言「這個目標不高」，但屬符合實際情況而定。

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