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李克強據傳提出：本月發電量新增貸款負數 要確保次季經濟重拾增長

國務院今日召開全國穩住經濟大盤電視電話會議，根據內地網上流傳會議內容，國務院總理李克強於會上提到，就今年1、2月情況而言，內地經濟運行總體實現平穩開局。不過，踏入3月份，國內爆發新一輪肺炎疫情，加上俄烏衝突超乎預期因素影響，內地及至4月份多項經濟指標明顯下滑，並開始衝擊當局財政收入。

他續指，從目前5月份的發電量運輸量和新增貸款量呈現負數而言，本月要改善經濟負增長情況，「需要下很大的力量」；並稱由於現時國內經濟具有滑出合理區間的危險，而中國作為龐大經濟體，一旦滑出合理區間，則需付上巨大代價和更長時間。

中國今年初提出全年經濟增長目標為5.5%，李克強於會上指，目前目標為努力確保第二季度經濟可重回正增長，亦坦言「這個目標不高」，但屬符合實際情況而定。

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