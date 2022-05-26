該調查結果顯示，低層、中層和高層公務員的薪酬趨勢淨指標加幅分別為2.04%、4.55%及7.26%。調查自2021年4月2日起進行，為期12個月，期間疫情在大部分時間大致受控，企業對回復正常運作抱持樂觀態度。

總商會指，在第五波疫情下，香港企業要面對嚴格的限制措施，許多公司根本無法營業，而且仍在竭力求存。鑒於香港首季經濟錄得4%負增長，反映本地經濟脆弱乏力，總商會認為在現階段提出如此幅度的加薪建議，未免脫離現實。

此外，香港正面對人才外流問題，多個行業出現人手短缺。企業（尤其是公營機構、非政府組織和中小企）要留住員工將面臨沉重壓力，難以跟隨政府的薪酬水平。

總商會希望政府考慮現時的實際商業環境、調高薪酬對整體人力市場可能產生的漣漪效應，以及對中小企營運的影響。

其他報道

滬深三大指數半日向上 上證近半日高位收市

券商︰料預售資金監控放寬 內房重啟發境內債

港元拆息普遍向上 1個月HIBOR連升2日

日本政府據報6月恢復接待外國旅客 詳情最快今日公布

國泰重新聘用數百名前員工 準備增加航班服務

奧迪再有廣告惹議 攝影師質疑照片購買用途不合理

蘋果提高整體薪酬預算 美國員工起薪按年升10%

量化投資巨頭Cliff Asness再度抨擊Cathie Wood

曾預測比特幣值40萬美元 華爾街投資大師轉軚：BTC或跌至8000美元

英國將根據國安法調查中國企業收購Newport Wafer FAB交易

滬深三大指數高開 人行零投放零回籠

恒指高開100點 科指升0.48% 續低於10天、20天線

中通快遞首季純利增64% 四月行業包裹量按年降近12%

港股ADR跌8點 夜期高水12點 美期亞股升 阿里、百度、聯想等業績

聯儲局議息記錄：兩次會議加息50基點比較「合適」

聯儲局無意向更鷹派轉變 道指升191點 4日累升867點