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總商會：薪酬趨勢建議恐令香港企業雪上加霜

香港總商會（總商會）認為薪酬趨勢調查委員會於5月25日確認的2022年薪酬趨勢調查結果未能反映當前的經濟環境，或對整體經濟造成連鎖效應。

該調查結果顯示，低層、中層和高層公務員的薪酬趨勢淨指標加幅分別為2.04%、4.55%及7.26%。調查自2021年4月2日起進行，為期12個月，期間疫情在大部分時間大致受控，企業對回復正常運作抱持樂觀態度。

總商會指，在第五波疫情下，香港企業要面對嚴格的限制措施，許多公司根本無法營業，而且仍在竭力求存。鑒於香港首季經濟錄得4%負增長，反映本地經濟脆弱乏力，總商會認為在現階段提出如此幅度的加薪建議，未免脫離現實。

此外，香港正面對人才外流問題，多個行業出現人手短缺。企業（尤其是公營機構、非政府組織和中小企）要留住員工將面臨沉重壓力，難以跟隨政府的薪酬水平。

總商會希望政府考慮現時的實際商業環境、調高薪酬對整體人力市場可能產生的漣漪效應，以及對中小企營運的影響。

 

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