恒指今早高開100點見全日頂，低位跌280點，高低波幅381點。

恒指收市跌55點或0.27%，報20116點，成交金額955億元，較上日減少7.64%，是5月16日930.15億元成交後最少；國指跌21點或0.31%，報6877點。恒生科技指數收報4033點，跌0.24%。

匯控（0005）、建行（0939）、騰訊（0700）貢獻恒指較多。阿里巴巴（9988）、美團（3690）、友邦（1299）拖累大市。

藍籌31隻升，33隻下跌，2隻無升跌。恒安（1044）升3.13%，收報37.85元，是升幅最大的藍籌，石藥（1093）跌5.1%，收報7.44元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股13隻升，17隻下跌。升幅最大的是比亞迪電子（0285）收報15.74元，升2.47%；跌幅最大的是金蝶（0268）收報13.3元，跌5.81%。

恒指受制於10天線(20280.33點)、20天線(20286.03點)。科指續低於10天線(4127.43點)、20天線(4127.73點)。

北水南下合計淨流入29.94億元，較上日增加11.33%，淨流入金額是5月19日53.28億元後最多。北水連續第14日流入，累計流入462.14億元，對上一次連續14日淨流入是3月14日。南水北上合計淨流出15.97億元人民幣，終止單日流入。

午後消息股表現

肇慶住建局︰適當調低預售資金留存比，對房企增加批款。朗詩（0106）收報0.23元，升5.02%；美的置業（3990）收報14.74元，升1.94%；綠城中國（3900）收報13.6元，升2.87%。

蘋果據報今年組裝2.2億部iPhone，低過預期。瑞聲（2018）見52周低14.92元，收報15.38元，跌0.52%；舜宇（2382）收報112元，升0.36%；高偉電子（1415）收報6.98元，升2.2%。

匯控（0005）擬分拆印尼業務上市。收報51.2元，升0.49%。

聯想（0992）全年多賺72%至20.3億美元，派0.3港元。收報7.27元，升1.11%。

今早及隔晚消息股表現

國泰（0293）重新聘用數百名前員工，準備增加航班服務。收報7.97元，升2.18%。

中通快遞（2057）首季純利增64%，四月行業包裹量按年降近12%。收報192.1元，跌1.69%。

多間公司公布業績，績前表現如下，阿里巴巴（9988）收報81.1元，跌1.52%。寶尊電商（9991）收報19.04元，跌2.76%。百度（9888）收報115.7元，升0.17%。世界華文媒體（0685）收報0.28元，無升跌。萬華媒體（0426）收報0.16元，跌5.88%。李氏大藥廠（0950）收報1.86元，跌2.11%。

知乎（2390）首季虧損擴大至6.1億人幣，遜預期。收報20.55元，升0.49%。

阿里健康（0241）去年轉虧蝕2.7億人幣。收報3.7元，跌2.63%。

安全貨倉（0237）料全年除稅前虧損收窄至7300萬。收報3.12元，無升跌。

Canalys調查：俄烏戰爭累歐洲首季手機出貨跌一成。小米（1810）收報11.3元，升0.71%。

Dynam（6889）全年多賺1.1倍，末期息2.6日圓。收報6.65元，跌0.45%。

電視廣播（0511）主席許濤：TVB計劃在內地發展電商業務。收報4.53元，升1.8%。

宏利前亞洲區CEO華康堯，過檔保誠（2378）任執行總裁。收報97.1元，跌1.37%。

破頂股表現

破頂股包括，中遠海能（1138）創52周高，見5.04元，收報4.85元，跌2.02%；勝獅貨櫃（0716）創52周高，見1.28元，收報1.26元，升4.13%；兗煤（1171）創52周高，見26.6元，收報26.3元，升4.99%；安捷利實業（1639）創52周高，見1.82元，收報1.81元，升0.56%。

破底股方面

22隻股份創上市新低，其中十隻包括，領悅服務（2165）低見0.67元，收報0.69元，跌10.39%；康橋悅（2205）低見2.99元，收報3.27元，跌0.3%；中國動向（3818）低見0.37元，收報0.37元，跌3.9%；三巽控股（6611）低見1.71元，收報1.85元，跌35.76%；景瑞（1862）低見1.43元，收報1.44元，跌4%；宇華教育（6169）低見0.95元，收報0.97元，升1.04%；希望教育（1765）低見0.425元，收報0.435元，跌1.14%；中國科培（1890）低見1.54元，收報1.58元，跌0.63%；睿見教育（6068）低見0.226元，收報0.226元，跌5.83%；成實外教育（1565）低見0.19元，收報0.2元，跌1.48%。

35隻股份創52周低，其中十隻包括，新濠國際發展（0200）低見4.8元，收報4.83元，跌1.83%；六福集團（0590）低見16.8元，收報16.8元，跌1.64%；卓悅控股（0653）低見0.113元，收報0.113元，跌1.74%；昊海生物科技（6826）低見30.55元，收報30.8元，跌1.91%；石藥集團（1093）低見7.2元，收報7.44元，跌5.1%；遠大醫藥（0512）低見4.06元，收報4.15元，跌1.43%；華誼騰訊娛樂（0419）低見0.135元，收報0.136元，跌2.86%；赤子城科技（9911）低見2.41元，收報2.47元，跌1.2%；超智能控股（1402）低見0.37元，收報0.405元，無升跌；首都信息（1075）低見0.3元，收報0.315元，升1.61%。

異動股

上升異動股，包括，雲音樂（9899）收報81.1元，升38.16%；廈門港務（3378）停牌；中國環保科技（0646）收報0.415元，升18.57%；寶光實業（0084）收報0.064元，升14.29%；企展控股（1808）平上市低位0.58元，收報0.76元，升13.43%；松齡（1989）收報0.57元，升11.76%；山東新華製藥股份（0719）收報6.82元，升9.12%；汽車之家（2518）收報60.35元，升8.54%；有線（1097）收報0.04元，升8.11%；易還財務（8079）收報0.23元，升7.98%；華大酒店（0201）收報0.127元，升7.63%。

下跌異動股，包括，三巽控股（6611）創上市新低，見1.71元，收報1.85元，跌35.76%；大發地產（6111）創上市新低，見0.56元，收報0.61元，跌35.11%；太陽國際（8029）收報0.3元，跌23.08%；BENG SOON MACHINERY（1987）收報0.485元，跌19.17%；恒偉集團（8219）收報0.405元，跌19%；強泰環保（1395）收報0.164元，跌18%；四環醫藥（0460）收報1.07元，跌13.71%；領悅服務（2165）創上市新低，見0.67元，收報0.69元，跌10.39%；上置集團（1207）收報0.026元，跌10.34%；三葉草生物（2197）收報3.88元，跌9.56%；明發（0846）收報0.3元，跌7.69%。

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