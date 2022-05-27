路透引述消息人士透露，在經歷兩年對外封關後，香港正計劃歡迎國際業務回歸，金管局擬於11月召開大型峰會，希望吸引全球銀行業界人士參加。
據悉，金融管理局正與一些總部設在香港的外資銀行合作舉辦該會議，並將與國際著名的「七人欖球錦標賽」同時舉行。
消息人士指，這可能是不少全球主要銀行家在過去3年以來，首次再度訪問香港參與這個大型全球會議。消息人士說，為吸引他們參加，可能需要放寬為期7天在酒店強制隔離的規定；又說，雖然本港可豁免高層財務主管等離開酒店參加會議，但申請者必須向監管機構提交行程，故預期很少人會使用該措施。不過，金融業及上巿公司合資格人士豁免強制檢疫安排已於去年11月12日取消。
金管局發言人向路透表示，當局正籌備「高峰投資會議」，將於稍後公布更多細節。發言人稱，當局一直與相關政府部門溝通，向他們分享金融業對香港防疫措施的意見和建議；又稱在邊境管制問題上，將聽從政府有關部門意見。
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