知情人士又表示，隨着近年中美關係轉變，親美故事或橋段變得更敏感，而《壯志凌雲：獨行俠》正好反映中美關係更趨緊張。事實上，上述電影目艼仍未獲批於中國上映。

此前，有Paramount Pictures關連人士透露，製作公司起初認為該電影有望獲得中國審查機構批准上映，預計當地總票房收入約為8000萬美元（約6.22億港元）；同時期望騰訊參與可有助電影在當地營銷，藉此帶動收益。

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