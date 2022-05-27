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騰訊據報年前退出《壯志凌雲2》製作 疑因涉紀念美國軍隊情節

中國科網巨擘騰訊（0700）早於2019年宣布，與美國電影製作公司Paramount Pictures聯合製作荷里活電影《壯志凌雲：獨行俠》（Top Gun: Maverick）。不過，《華爾街日報》最新引述知情人士報道，騰訊最初投資數百萬美元收購電影約12.5%股份，但由於電影涉及紀念美國軍隊情節，集團管理層擔心或會觸怒北京政府，因而同年底低調退出有關製作。

知情人士又表示，隨着近年中美關係轉變，親美故事或橋段變得更敏感，而《壯志凌雲：獨行俠》正好反映中美關係更趨緊張。事實上，上述電影目艼仍未獲批於中國上映。

此前，有Paramount Pictures關連人士透露，製作公司起初認為該電影有望獲得中國審查機構批准上映，預計當地總票房收入約為8000萬美元（約6.22億港元）；同時期望騰訊參與可有助電影在當地營銷，藉此帶動收益。

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