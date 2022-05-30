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BCT銀聯：推新APP加入獎品及元宇宙概念 目標有8萬人下載

2023至2024年積金局旗下「積金易」一站式管理成員mpf戶口，BCT銀聯冀望成員早些熟悉網上管理戶口，加上疫情原因令成員習慣數碼化管理個人強積金戶口，BCT銀聯推出升級版強積金流動應用程式「bct+」，升級版強積金管理及互動平台加入全港首個以「元宇宙」 (Metaverse) 概念打造而成，凡年滿18歲持身份證之香港居民均可登記為「bct+」會員。成功登記「bct+」之會員通過完成簡單任務(或按其BCT強積金帳戶之強積金資產值) 可賺取Game Coin免費兌換各種體驗或獎賞，並可參與「bct+」Metaverse累積Game Coin，兌換虛擬傢俬及實體奬賞。

新APP會員設立虛擬「限定店」提供優惠及不同體驗，有多個商戶提供優惠如中環街市，當賺取Game Coin，會員可以透過Coin Bank兌換虛擬傢俬，建構個人專屬空間。此外，會員可通過整合強積金戶口獲取最高2萬港元的基金單位回贈。BCT董事總經理及行政總裁劉嘉時指：「隨著數碼化日趨融入大眾日常生活之中，BCT特意推出升級版流動應用程式，進一步鼓勵有強積金戶口的港人積極管理自己的強積金資產，培養查閱戶口餘額、評估投資組合及閱讀最新基金資料等習慣。一站式強積金管理及互動平台『bct+』Metaverse結合虛擬與現實世界，提供沉浸式體驗，帶大家進入『元宇宙』進行探索。」 

BCT副行政總裁李德麟表示：「今次新app初階段希望吸引5至8萬用戶下載。雖然市況較為波動，成員亦應積極管理戶口。今年看好A股及港股前景，主要是估值吸引及未受加息影響，而美股雖然因加息而作調整，但其己反映加息因素，反而看淡歐洲前景，該地區受不明朗因素影響較大。」

 

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