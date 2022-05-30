新APP會員設立虛擬「限定店」提供優惠及不同體驗，有多個商戶提供優惠如中環街市，當賺取Game Coin，會員可以透過Coin Bank兌換虛擬傢俬，建構個人專屬空間。此外，會員可通過整合強積金戶口獲取最高2萬港元的基金單位回贈。BCT董事總經理及行政總裁劉嘉時指：「隨著數碼化日趨融入大眾日常生活之中，BCT特意推出升級版流動應用程式，進一步鼓勵有強積金戶口的港人積極管理自己的強積金資產，培養查閱戶口餘額、評估投資組合及閱讀最新基金資料等習慣。一站式強積金管理及互動平台『bct+』Metaverse結合虛擬與現實世界，提供沉浸式體驗，帶大家進入『元宇宙』進行探索。」

BCT副行政總裁李德麟表示：「今次新app初階段希望吸引5至8萬用戶下載。雖然市況較為波動，成員亦應積極管理戶口。今年看好A股及港股前景，主要是估值吸引及未受加息影響，而美股雖然因加息而作調整，但其己反映加息因素，反而看淡歐洲前景，該地區受不明朗因素影響較大。」

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