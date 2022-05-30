另一項值得注意的調查結果是，62%的香港父母有計劃讓子女傳承財富，但當中只有四分之一曾向財務策劃師諮詢如何建立財富，以及訂明財富繼承人。此外，只有一半父母有投保壽險計劃。調查更發現，63%的香港受訪者以實現財務自由為主要人生目標，而33%的受訪者承認他們從沒向財務顧問諮詢專業建議。

就是次調查結果，星展香港保險業務主管勞永耀表示，香港市民對長遠財務自由的期望與實際財務規劃之間存有落差。宏利香港及澳門首席夥伴銷售總監梁惠嘉表示，經歷過這艱難的幾年，當開始展望未來時，家庭需要及早策劃財務，以確保減少就退休、子女教育及財富傳承的憂慮。

星展又指出，該行推出儲蓄保險「宏利環球貨幣保障計劃」，客戶可選美元、港元、人民幣、加元、澳元、英鎊或新加坡元，備有「貨幣轉換權益」，由第3個保單周年日起，保單持有人每個保單年度可轉換保單貨幣一次；也可以選擇更改受保人為另一位家人。

其他報道

BCT銀聯：推新APP加入獎品及元宇宙概念 目標有8萬人下載

旭光高新材料取消上市地位

友寶在線科技赴港申請上市 擬集資最多39億元

新城控股擬斥最多2億元回購股份

惠康：新鮮食品供應增至40個國家

無錫鼓勵區市成本價回購商辦項目

貝萊德：ETF納入滬深港通助兩地資本流動

阿里618促銷明開跑 推扶持措施助商家

大和料澳博另購兩自行推廣場 料涉值5億元

內媒：中國國內航空公司「4500班保底補貼」政策下周暫停執行

滬指午後繼續向上 以近日中高位收市

股神屢批評比特幣 基金經理比爾米勒：巴菲特 芒格不習慣新事物

福州二孩以上家庭住房公積金貸款增至100萬元