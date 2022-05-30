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調查：香港三分之二伴侶缺乏未來財務規劃

星展銀行今天指出，該行此前跟宏利進行聯合調查，發現香港僅32%的伴侶曾商討整體的財務規劃，反映其餘三分之二的伴侶或未有為未來規劃財政。相比財務規劃，調查發現他們更樂於優先擬定旅遊計劃（佔45%）。

另一項值得注意的調查結果是，62%的香港父母有計劃讓子女傳承財富，但當中只有四分之一曾向財務策劃師諮詢如何建立財富，以及訂明財富繼承人。此外，只有一半父母有投保壽險計劃。調查更發現，63%的香港受訪者以實現財務自由為主要人生目標，而33%的受訪者承認他們從沒向財務顧問諮詢專業建議。

就是次調查結果，星展香港保險業務主管勞永耀表示，香港市民對長遠財務自由的期望與實際財務規劃之間存有落差。宏利香港及澳門首席夥伴銷售總監梁惠嘉表示，經歷過這艱難的幾年，當開始展望未來時，家庭需要及早策劃財務，以確保減少就退休、子女教育及財富傳承的憂慮。

星展又指出，該行推出儲蓄保險「宏利環球貨幣保障計劃」，客戶可選美元、港元、人民幣、加元、澳元、英鎊或新加坡元，備有「貨幣轉換權益」，由第3個保單周年日起，保單持有人每個保單年度可轉換保單貨幣一次；也可以選擇更改受保人為另一位家人。

 

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