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恒指升291點 三大指數創逾1個月高 科指終止連續6個月下跌走勢

環球股市走勢分化，油價、天然氣價升逾3%之下，引發通脹憂慮推高美10年債息重上2.8厘，歐股亦下跌，不過，內地國務院出招穩經濟之下，A股、港股則逆市上升，三大指數齊創逾1個月新高，恒指3日累升1299點，與科指連續第二日高於50天線。今日MSCI換馬，大市成交上升，北水亦轉流入。全月計三大指數全升，恒指、國指終止3個月連跌之勢，科指則終止連跌6個月之勢。

恒指今早低開17點後，曾跌94點，午後升幅擴大至291點，全日高低波幅385點。恒指收市升291點或1.38%，報21415點，成交金額1511億元，較上日增加17.38%，是4月29日1651.16億元成交後最多；國指升161點或2.23%，報7416點。恒生科技指數收報4483點，升3.02%。

騰訊（0700）、美團（3690）、阿里巴巴（9988）貢獻恒指較多。匯控（0005）、中石化（0386）、創科實業（0669）拖累大市。

藍籌47隻升，17隻下跌，2隻無升跌。美團（3690）升6.8%，收報187元，是升幅最大的藍籌，中石化（0386）跌8.67%，收報3.79元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股28隻升，2隻下跌。升幅最大的是萬國數據（9698）收報29.8元，升10.99%；跌幅最大的是眾安在綫（6060）收報26.3元，跌3.84%。

恒指第二日高於50天線(20944.71點)，上方為100天線(22160.46點)。科指第二日高於50天線(4275.58點)，上方為100天線(4788.44點)。

北水南下合計淨流入21.21億元，終止單日流出。南水北上合計淨流入138.65億元人民幣，較上日增加96.71%，連續第3日流入，累計流入248.15億元。

三大指數即日表現

恒指曾升最多1.38%，高見21415.2點，是4月14日21587.47點後最高。今日收市報21415.2點，是4月14日後收市新高，當日報21518.08點。連升3日，累計升1299點，對上一次連升3日是5月17日。同時亦連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是4月29日。

科指曾升最多3.52%，高見4505.18點，是4月29日4515.73點後最高。今日收市報4483.6點，是4月6日後收市新高，當日報4587.73點。收市連升3日，累計升449.81點，對上一次連升3日是5月17日。同時亦連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是5月20日。

國指曾升最多2.23%，高見7416.75點，是4月11日7420.66點後最高。今日收市報7416.75點，是4月8日後收市新高，當日報7490.37點。收市連升3日，累計升539.54點，對上一次連升3日是5月17日。同時亦連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是5月18日。

1個月表現

恒指本月累升1.54%或325點，升幅是1月31日後最大，當時收市升幅為1.73%；恒指終止3個月連跌之勢；本月表現最佳的是吉利（0175），累升20.58%，其次為比亞迪（1211）及信義光能（0968），分別升18.74%及18.07%。而表現最差的是金沙中國（1928），累跌14.97%，其次為京東（9618）及阿里健康（0241），分別跌14.91%及12.09%。

國指本月累升1.62%或118點，升幅是2021年10月29日後最大，當時收市升幅為2.7%；國指亦終止連跌3個月；本月表現最佳的是中國燃氣（0384），累升21.62%，其次為吉利（0175）及比亞迪（1211），分別升20.58%及18.74%。而表現最差的是京東（9618），累跌14.91%，其次為阿里健康（0241）及碧桂園（2007），分別跌12.09%及10.05%。

科指本月累升0.26%或11點，升幅是2021年10月29日後最大，當時收市升幅為4.5%；科指則終止連跌6個月之勢；本月表現最佳的是快手（1024），累升13.86%，其次為百度（9888）及網易（9999），分別升12.94%及10.52%。而表現最差的是京東（9618），累跌14.91%，其次為阿里健康（0241）及萬國數據（9698），分別跌12.09%及11.7%。

MSCI換馬

MSCI收市後生效，上榜港股表現如下，廣汽集團（2238）收報7.43元，升2.34%。東方海外（0316）收報241元，跌4.37%。泡泡瑪特（9992）收報18.38元，升7.36%。特步（1368）收報11.3元，升3.1%。招金礦業（1818）收報6.83元，跌1.59%。

被剔出的表現如下，雅居樂（3383）收報3.33元，升1.52%。康方生物（9926）收報16.28元，升14.49%。渤海銀行（9968）收報1.9元，升1.6%。中教控股（0839）收報5.43元，升4.42%。國美（0493）收報0.39元，跌2.5%。富力（2777）收報2.79元，跌4.12%。華寶國際（0336）收報4.22元，升2.93%。

午後消息股表現

蟲草大王擬入局易還財務（8079），料將寵物藥妝加入人民超市。收報0.24元，升4.35%。

印度據報向逾500家華企查帳，涉中興（0763）小米（1810）華為等。中興收報17.28元，升4.1%；小米收報12.14元，升1%。

東瀛遊（6882）禤國全：回港7天隔離為業界復蘇最大阻力。收報0.63元，跌3.08%。

大唐集團（2117）：票據要約獲94.65%接納 三巽首4月累售9.7億。收報3.75元，跌1.32%。

今早及隔晚消息股表現

多間公司公布業績，績前表現如下，貝殼（2423）收報31元，升1.81%。卡姆丹克（0712）收報0.32元，升16.36%。

復星（0656）折讓4.7%悉售青啤（0168）。復星收報7.98元，升3.5%。青啤（0168）收報67.8元，升4.23%。

富力（2777）向大股東旗下力量發展售海口物業，變相獲注資逾10億人幣。收報2.79元，跌4.12%。

吳宇辭泰加控股（6161）主席，安山金控（0033）安山系人馬全數離場。泰加停牌。安山金控（0033）收報1.85元，跌2.12%。

友邦（1299）公布，友邦中國獲准在河南籌備分公司營運。收報80.9元，升0.37%。

大新銀行（2356）：今年完成餘下分行數碼化改裝。收報6.81元，升0.44%。

新城控股（1030）擬斥最多2億元回購股份。收報3.33元，升7.07%。

阿里（9988）618促銷明開跑，推扶持措施助商家。收報96.25元，升1.42%。

破頂股表現

破頂股包括，海昌海洋公園（2255）創上市新高，見7.02元，收報7.02元，升7.5%；雲康集團（2325）創上市新高，見13元，收報12.16元，跌1.62%；威雅利（0854）創52周高，見4.55元，收報4.42元，跌1.78%；中遠海能（1138）創52周高，見5.06元，收報4.99元，升4.18%；勝獅貨櫃（0716）創52周高，見1.3元，收報1.3元，升4%；中海油（0883）創52周高，見12.54元，收報12.42元，升2.14%；米格國際（1247）創52周高，見1.02元，收報0.92元，跌8%；渣打（2888）創52周高，見62.5元，收報62元，跌0.8%；中海油服（2883）創52周高，見9.37元，收報9.3元，升3.1%；GBA集團（0261）創52周高，見0.01元，平上市低位0.01元，收報0.01元，無升跌；飛達帽業（1100）創52周高，見1.88元，收報1.87元，升2.75%。

破底股方面

4隻股份創上市新低，包括睿見教育（6068）低見0.193元，收報0.195元，跌5.8%；成實外教育（1565）低見0.166元，收報0.186元，無升跌；交銀國際（3329）低見0.8元，收報0.8元，跌6.98%；人瑞人才（6919）低見5.61元，收報6.15元，升1.99%。

3隻股份創52周低，包括原生態牧業（1431）低見0.215元，收報0.23元，跌3.36%；TOMO Holdings（6928）低見2.41元，收報2.5元，跌1.96%；魏橋紡織（2698）低見1.94元，收報1.97元，跌9.22%。

異動股

上升異動股，包括，文化傳信（0343）收報0.345元，升35.29%；意馬國際（0585）收報0.465元，升30.99%；大發地產（6111）收報0.57元，升22.58%；譽宴（1483）收報0.84元，升21.74%；深藍科技（1950）收報0.183元，升20.39%；協鑫新能源（0451）收報0.157元，升19.85%；偉俊集團控股（1013）收報0.064元，升16.36%；東原仁知（2352）收報11.4元，升16.21%；火幣科技（1611）收報4.5元，升14.8%；正商實業（0185）收報3.46元，升14.57%。

下跌異動股，包括，景瑞（1862）收報0.59元，跌18.06%；中建富通（0138）收報0.181元，跌12.14%；皓天財經（1260）收報0.29元，跌10.77%；豐德麗（0571）收報0.43元，跌10.42%；太和控股（0718）收報0.074元，跌9.76%；江山控股（0295）收報0.047元，跌9.62%；魏橋紡織（2698）見52周低1.94元，收報1.97元，跌9.22%；萊爾斯丹（0738）收報0.51元，跌8.93%；陸慶（8052）收報0.082元，跌8.89%；中石化（0386）收報3.79元，跌8.67%。

 

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