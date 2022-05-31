香港房地產私募基金管理公司基滙資本宣布，其獨立管理帳戶已收購日本東京及其他日本主要城市的住宅項目，該帳戶由卡塔爾投資局最終擁有。該等核心資產組合共有32項，涵蓋東京、名古屋、大阪、京都、橫濱及札幌，總建築面積達68432平方米。
基滙資本執行合夥人、全球資本市場主管及另類資產投資聯席主席吳燕安表示，他們很高興有機會與卡塔爾投資局合作，並建立這個多戶住宅投資組合，進一步收購日本各大城市的住宅資產。他們期待在更多資產類別，探索更多機會。
基滙資本早於2014年透過投資大阪凱悅酒店，進入日本市場，並於2016年以大阪第二大酒店交易成功退出。該公司近日收購日本府中智慧園區一項物業，並將重新打造為Tier III數據中心，其同時還完成了30億美元日本房地產投資信託基金Office J-REIT的私有化交易。過往其曾投資東京青山大樓、東京H Beauty & Youth旗艦店、沖繩萬麗度假酒店、沖繩可可花園度假村、橫濱港未來中心大廈、大阪Toyobo大樓及大阪松下IMP大樓。
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