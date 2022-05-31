現代牙科（3600）公布，截至2022年3月底的首季收益為6.662億元，較2021年首季的7.008億元按年減少4.9%。集團指，期內收益減少主要由於政府實施與新冠肺炎相關的封鎖，令其在深圳和東莞的主要生產設施曾意外地暫時停止營運，以及期內歐元、澳元兌港元貶值所致。
集團指，歐洲地緣政治局勢持續緊張、日益嚴峻的全球經濟及商業環境，以及政府於內地個別城市實施的與新冠肺炎相關的進一步封鎖均可能影響集團未來的財務業績。
據公告，集團大中華首季收益按年跌8.3%至1.507億元，歐洲首季收益按年跌1.6%至2.783億元，若按貨幣變動計更要跌5.3%﹔北美首季收益按年增2.3%至1.746億元﹔澳洲及新西蘭首季收益按年跌5.2%至5460萬元。
截至首季末集團的總銷量約為43.3萬件，較2021年首季的約47.5萬件減少8.8%。集團首季市場上義齒產品之平均售價為每件 1,409港元，按年增1.4%，主要因產品價格的上調及產品組合的變動，惟因歐元及澳元兌港元的貶值所抵消。
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