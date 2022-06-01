AlipayHK最新數據指出，近9成本地食肆已接入電子錢包；截至2022年4月， AlipayHK過去365天餐飲行業活躍商戶同比增4成，當中中小餐飲商戶活躍度更升近5成。支付寶港澳台地區總經理李詠詩表示，相信隨著消費券的不斷刺激以及流動支付的普及，令傳統食肆營運效率更高，開啟新的增長點。
另外，隨著外賣等需求越趨普及，令市民更習慣使用手機落單，截至2022年4月，AlipayHK餐飲交易中，通過線上落單的交易（如外賣速遞、外賣自取及自助點餐機）佔比較2020年疫情前勁升超過3倍，線上餐飲已成新習慣。
AlipayHK聯合OpenRice研究，發現港人飲食習慣有從商圈到居民區轉移的趨勢。2019年12月疫情爆發前，最多人港人使用AlipayHK光顧餐廳的地區是尖沙咀，其次旺角和屯門。2022年4月數據指出，工作日屯門地區最多人使用AlipayHK購買食物，而將軍澳地區的餐廳則是在節假日最受AlipayHK用戶青睞。
隨新一期消費券派發在即，AlipayHK指即日起至8月31日，用戶於線下掃描餐廳張貼的「掃碼享美食」優惠宣傳二維碼，可以得到10元餐飲禮券1張，每位用戶每月可領取1次，推廣期內最多可領3次。
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