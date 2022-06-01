4月的零售業總銷貨價值中，網上銷售佔8.2%，零售業網上銷售價值的臨時估計為25億元，按年升34.8%。3月的零售業網上銷售價值的修訂值按年31.2%。首4月合計的零售業網上銷售價值的臨時估計上升36.0%。

政府發言人表示，受惠於本地疫情減退和政府發放第一期消費券，零售業總銷貨價值在連續兩個月按年下跌後，在四月顯著回升11.7%。展望未來，發言人指出只要本地疫情維持穩定，零售業應可繼續復蘇。

按零售商主要類別的銷貨價值由高至低分析，超級市場貨品的銷貨價值上升5.8%。其次為電器及其他未分類耐用消費品（銷貨價值上升40.9%）；其他未分類消費品（上升11.5%）；珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物（上升13.9%）；食品、酒類飲品及煙草（上升4.0%）；百貨公司貨品（上升10.7%）；藥物及化妝品（上升18.5%）；傢具及固定裝置（上升27.5%）；鞋類、有關製品及其他衣物配件（上升13.2%）；中藥（上升27.1%）；以及眼鏡店（上升17.2%）。

下跌的則為，服裝的銷貨價值下跌0.3%。其次為汽車及汽車零件（銷貨價值下跌1.4%）；燃料（下跌0.0%）；以及書報、文具及禮品（下跌10.5%）。

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