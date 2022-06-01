集團表示，「達唯珂」是由Epizyme開發的EZH21甲基轉移酶抑制劑，已分別於2020年1月和2020年6月獲FDA批准用於治療某些上皮樣肉瘤患者和某些濾泡性淋巴瘤的患者。

和黃醫藥首席執行官兼首席科學官蘇慰國，除了海南先行區以外，根據集團與Epizyme的合作協議，亦計劃在中國開展進一步的註冊性研究，幫助更多患者獲得更便捷的治療。

和黃醫藥與Epizyme於2021年8月開展合作，在中國大陸、香港、澳門和台灣進行「達唯珂」的研究、開發、生產以及商業化。

和黃醫藥表示，集團共有超過4600名員工，其中核心的腫瘤/免疫業務擁有約1700人的團隊。自成立以來，和黃醫藥已將自主發現的12個候選癌症藥物推進到在全球開展臨床研究，其中首三個創新腫瘤藥物現已在中國獲批上市。

和黃醫藥今日收報16.9元，升0.72%。

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