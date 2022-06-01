moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

零售協會：消費券僅屬短暫支持 疫情回穩後業主加租成另一隱憂

本港4月份總零售銷貨價值按年錄得11.7%升幅，扭轉兩個月跌勢。香港零售協會（下稱零售協會）回應，4月回升主要由於本地新冠疫情陸續受控、社交距離措施分階段逐步放寬，以及消費券等因素帶動。不過，對比2019年4月，零售銷貨價值仍下跌接近兩成，反映整體零售市道與正常水平仍有一段落差。

協會續指，在消費券效應帶動下，預計今年第二季銷售數字可望錄得輕微回升；然而消費券效應逐步減退，有六成受訪會員表示，5月份生意已較4月有所回落，其中35%更稱生意額下跌一至六成。

若第二階段消費券於年中發放，而疫情没有反彈的情況下，該會預計下半年零售銷貨價值將與去年同期相若；全年亦料與去年持平，或可能有輕微的增長或倒退。

零售協會又強調，雖然近期市道略見起色，但消費券只屬短暫支持；面對租金高企，供應鏈和物流受阻導致營運成本持續飆升，加上外圍通脹升溫及加息趨勢等影響，均會造成港匯波動和香港股票市場動盪，無可避免會削弱市民消費力，並令業界的營運環境充滿變數。

此外，在第五波疫情期間，大部份商場業主均未有向零售商給予廣泛和租金支援；更有個別會員擔心，商場業主待疫情回穩後或會加租，成為零售商另一個重大隱憂。

其他報道

蔡加讚申報1.25億入股星島  郭曉亭帳面蝕逾三成

領展：續租有空間去調升 但料租戶生意需時較長恢復

微博首季經調整盈利按年升1.7% 

蔚來5月交付按年升4.7%至7024輛

屈臣氏制定減排目標 2030年溫室氣體排放量減五成

小鵬汽車5月交付量升78％至1.01萬輛

富途推新開戶優惠 最高可獲千元超市禮券

立法會通過便利投資國債修訂 積金局：回應了業界期望

嗖嗖互聯下周二取消上市地位

和黃醫藥：治濾泡性淋巴瘤藥臨床急需進口申請獲海南省批准

恒生油麻地分行今因疫情提早關閉 明日恢復營業

理想上月交付1.15萬輛 按年升1.66倍

4月本港零售銷售額增11.7% 遠勝預期 網購增34.8%

AlipayHK：近9成食肆接入電子錢包 手機落單買外賣增逾3倍

騰訊申請註冊「鵝子」商標

上海解封未利好 恒指跌120點 北水流入減少49%

蘋果第一代iPad Pro、iPhone 4S和6S將被列入過時產品

市場分析：經濟衰退可部署貨幣貴金屬 美元看俏

百度系內概念車細節曝光 下周三正式發布

5月澳門博彩毛收入按年跌68%

滬指終止五連升 兩市成交額8851億人民幣

史美倫加入螞蟻集團出任獨立董事