協會續指，在消費券效應帶動下，預計今年第二季銷售數字可望錄得輕微回升；然而消費券效應逐步減退，有六成受訪會員表示，5月份生意已較4月有所回落，其中35%更稱生意額下跌一至六成。

若第二階段消費券於年中發放，而疫情没有反彈的情況下，該會預計下半年零售銷貨價值將與去年同期相若；全年亦料與去年持平，或可能有輕微的增長或倒退。

零售協會又強調，雖然近期市道略見起色，但消費券只屬短暫支持；面對租金高企，供應鏈和物流受阻導致營運成本持續飆升，加上外圍通脹升溫及加息趨勢等影響，均會造成港匯波動和香港股票市場動盪，無可避免會削弱市民消費力，並令業界的營運環境充滿變數。

此外，在第五波疫情期間，大部份商場業主均未有向零售商給予廣泛和租金支援；更有個別會員擔心，商場業主待疫情回穩後或會加租，成為零售商另一個重大隱憂。

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