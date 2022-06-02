港元拆息普遍向下。與樓按相關的一個月HIBOR連升4日，升1.1點子至0.23952%，是3月31日後最高，當日報0.3081%。對上一次連升4日是2022年4月26日，當日拆息報0.20696%。
港元現報7.8466元升值12點子，曾貶值最多1點子，報7.8479元，亦曾升值最多15點子，報7.8463元。
短線拆息方面，隔夜HIBOR跌0.33點子至0.04863%；1星期HIBOR跌1.19點子至0.07536%；2星期HIBOR跌0.46點子至0.11024%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.04點子至0.89994%；6個月期HIBOR跌1.01點子至1.68119%；12個月期HIBOR跌0.71點子至2.58191%。
美元指數現報102.572升值0.074點或0.07%。
美元1個月期LIBOR報1.11986%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.8803%，連續2日收窄，利差是5月30日後最窄，當日差距為-0.8674%
對上一次連續2日收窄，是3月24日，當日利差報-0.1282%。
其他報道
海昌海洋公園折讓19.6%向The Capital Group配股