港元現報7.8466元升值12點子，曾貶值最多1點子，報7.8479元，亦曾升值最多15點子，報7.8463元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌0.33點子至0.04863%；1星期HIBOR跌1.19點子至0.07536%；2星期HIBOR跌0.46點子至0.11024%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.04點子至0.89994%；6個月期HIBOR跌1.01點子至1.68119%；12個月期HIBOR跌0.71點子至2.58191%。

美元指數現報102.572升值0.074點或0.07%。

美元1個月期LIBOR報1.11986%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.8803%，連續2日收窄，利差是5月30日後最窄，當日差距為-0.8674%

對上一次連續2日收窄，是3月24日，當日利差報-0.1282%。

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