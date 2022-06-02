桑德伯格在Meta工作超過14年，負責管理營運 Facebook、Instagram、WhatsApp 和Messenger。

消息公布後，Meta股價曾一度急挫超過4%，但在盤後交易時段股價回順，跌幅收窄。

報道指，Meta首席執行官朱克伯格(Mark Zuckerberg)在另一則Facebook帖文宣佈，現任首席增長官Javier Olivan將在桑德伯格離職時接任該公司的首席運營官，但他指，無意從公司現時架構中直接取代桑德伯格過往的職能。朱克伯格補充，是時候讓Meta旗下不同產品以及各業務部門更緊密地結合，而非各自爲政。

桑德伯格在2008年加入Facebook時，根據監管文件，Facebook當年收入只有2.73億美元（下同）及錄得5600萬元虧損。在桑德伯格領導下，Facebook成功建立了建基於廣告的商業營運模式。在2011年Facebook上市前夕，年收入已來到37億元及錄得10億元的純利。而在2021年，Meta收入達1180億元，純利394億元。

報道又提及，被問及人生的下一步時，桑德伯格指未來將會專注於為女性爭取權益的慈善事業。

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